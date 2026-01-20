深圳員工拒絕年會表演 「不給面子」被開除 法院這樣判

員工在公司年會上表演，示意圖，非新聞當事人。(視頻截圖)

深圳一公司年會聲稱「自願參加、非強制出勤」卻點名員工小明（化名）表演脫口秀，小明以工作繁忙拒絕，被領導認為小明「不給面子」後，隔天即遭開除。經勞動仲裁及法院二審，最終判決公司違法解除勞動合同，須支付經濟補償。該案令引發企業年會強制性表演爭議，令不少打工人心有所感。

來源：閃電新聞

觀察者網報導，廣東深圳市總工會近日發布這則案例。該員工不服公司解除決定，於是通過勞動仲裁維護自身權益。該案經由仲裁裁決、一審判決及二審調解，法院最終認定案涉公司系違法解除勞動合同，需一次性向小明支付賠償金。

對於對於如何界定年會是否屬於工作範疇，廣東深圳市總工會指出，首先，要看年會是否為員工自願參加，如果用人單位組織年會時，明確提出「全員參加」並將其與考勤、績效等掛鉤，使得員工不參加可能面臨不利後果，那麼這類活動就具備強制性。

反之，如果用人單位明確活動遵循自願原則，不進行考勤、不參加也無任何處罰，還可能為參與者提供便利或補貼，那麼此類活動就更接近於企業提供的福利性質。

總工會說明，要特別注意的是，用人單位不能藉年會的名義，對員工濫用管理權和處罰權，對於非強制的公司活動，員工有權拒絕，用人單位不能以此為由解除勞動合同或克扣工資；對於強制要求參與的公司活動，在工作時間以外的，用人單位要依法給予補休或加班費，同時應當保障好活動期間員工的休息權等合法權益。

北京晚報評論指出，領導控制欲過盛讓年會淪為「服從性測試」，員工被迫完成的表演不管多精彩，都會因為感受不到企業的尊重與認可、找不到歸屬感而失望。判決表明，企業的用工自主權有邊界，不能對員工做無限要求，濫用權力、控制欲太強，在法律上行不通。企業能做到尊重員工、理解員工、包容員工，沒有年會照樣能得人心。

