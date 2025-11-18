深圳國際模特賽爆爭議！網酸「丈母娘」奪冠：冠軍與金主是同一人？

[Newtalk新聞] 深圳落幕的第28屆國際模特大賽中國總決賽，卻爆出令人跌破眼鏡的結果。一名外觀略顯年長、身形較為豐腴的15號參賽者，最終摘下廣東賽區冠軍，消息一出立刻在中國社群網站上掀起軒然大波，多數網友對此不可置信，有人稱冠軍長得像自己丈母娘、媽咪等，質疑評選的專業標準已然「走鐘」，甚至直指賽事背後或許存在著不當的「潛規則」與「內定」關係。





《世界新聞網》報導指出，這場賽事由國際模特大賽組委會主辦，匯集了全國多個分賽區晉級的選手，在深圳角逐最終榮耀。活動除了模特兒競賽外，還特別結合了影視演員的海選環節，意圖強化其跨界娛樂的亮點。然而，15號選手出人意料地獲選廣東冠軍後，使得許多網友大呼「跌破眼鏡」。

針對獲勝者，網友留言極盡調侃之能事，例如：「冠軍是她，金主也是她」、「這是敬老節特殊選美嗎？」，甚至有人將其外型與親屬聯想，戲稱「長的真像我丈母娘」。不過，也有部分評論相對客觀地描述，認為「皇冠配禮服的氣場，旗袍秀的東方韻味，15號選手把成熟姐姐的魅力焊在了舞台上」，是「大齡姐姐的逆襲」。與此同時，許多網友替那些台步穩健、外型更符合傳統模特標準的年輕選手感到不平，認為她們的表現才更應該獲得肯定。





群眾的反應幾乎一面倒，社群媒體上充斥著嘲諷與抨擊。不少言論質疑這項結果根本是「笑話」，甚至是對其他參賽者的「侮辱」，直接點名「她是主辦內定的冠軍吧」，怒批「誰給錢，誰就是標準」。更有激烈的評論直言「連選美都能假成這樣，這個國家還有什麼是真的，真的是不入流的國家」。有網友將其與「廣場舞大媽」連結，諷刺她「霸氣四射地粉墨登場」，甚至猜測她「眼瞅著就能在明年的春晚上亮相了」。此外，輿論也不乏對於評審的批評，質疑他們的「口味」是否「從南到北都變了」，更有人直接問道：「選模特還是選媽咪」。





事實上，中國的選美競賽近年來屢次因評選結果引發網友集體嘲諷。無論是從全球中華小姐遼寧賽區的冠軍，到環球國際小姐中國賽場頒發的「最美身材獎」，都曾經激起公眾對於賽事究竟是「審美多元」還是「潛規則多元」的深度質疑。

