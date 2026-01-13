深圳基層「網格員」 半夜強入民宅查消防引爭議

（中央社台北13日電）中國疫情期間防疫人員強闖民宅的場景日前在深圳重演。深圳市光明區馬田街道的社區基層「網格員」，去年12月下旬在深夜11時過後要求登門檢查消防是否合格遭住戶拒絕，但「網格員」仍強行進入家中臥室及廁所拍照，引起爭議。

「網格員」是中國各基層社區、行政村設置的最基層工作職位，任職者主要負責各責任區內居民的訊息蒐集、矛盾調解、風險清查和民生服務等任務。然而，「網格員」除社區工作外，往往需要蒐集基層民眾是否有任何不妥的政治傾向，或是維權抗爭跡象，因此被視為中共將中國社會「網格化」控制的象徵。

南方都市報今天報導，1名深圳市光明區馬田街道的住戶，2025年12月24日在深圳官方供民眾上網反映意見的留言，指網格員在深夜11時過後敲門，表示要檢查消防安全。但因為第2天孩子還要上學，怕把孩子吵醒，他便在開門後明確拒絕。

這名住戶表示，網格員在他明確拒絕下仍進入了他的家中，並在臥室、廁所等區域拍照記錄。家裡人當時都穿著睡衣，並且這已經是同一週第3次上門檢查消防了，此舉不僅擾民，也侵犯居民隱私。

報導提到，有其他住戶也反映，當地部分網格員登門檢查的時間已經明顯超出正常時段，敲門聲響不僅影響民眾休息，還讓不少獨居住戶感到不安。

也有當地民眾表示，他們能理解冬季防火的重要性，但檢查工作應該選在合理時段，避免深夜打擾民眾休息。

根據報導，馬田街道辦事處工作人員表示，深夜登門檢查屬於「極少數情況」，並非普遍現象。之所以進行這波「敲門入戶行動」，是因為冬季是火災易發多發期，目的是向居民宣傳家庭安全用電知識，排查並消除易被忽視的安全隱患。

工作人員說，由於近期收到的相關投訴較多，目前該街道已經暫停入戶檢查作業。同時，該街道已針對此事加強對網格員的業務培訓，重點強調工作方式、方法。日後將「合理規劃檢查時段，充分尊重居民的正常休息權益」，在保障公共安全的同時兼顧民生便利。

中國民眾普遍認為，檢查消防安全並沒有錯，但為何要選在半夜11時多檢查，「明明是好事辦成壞事」；另有民眾認為，重點是網格員並非執法者，有什麼資格強闖民宅；還有民眾質疑，網格員是幹什麼的大家心知肚明，但「他們懂消防嗎？」（編輯：邱國強/唐聲揚）1150113