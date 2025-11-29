深圳少年因忌妒狂捅女同學「心肺俱裂亡」 一審「頂格」判無期

未成年不是保護傘！大陸深圳中院日前對一起14歲少年殺害同班女同學案作出一審判決，以故意殺人罪判處被告人鐘某某無期徒刑，剝奪政治權利終身。

深圳鐘姓少年因忌妒狂捅同班女同學26刀。（圖／翻攝看看新聞）

據《澎湃新聞》報導，法院審理查明，被告人鐘某某與被害人潘某某均為深圳某學校初三學生，兩人同住一個社區。今年4月8日晚間，潘某某回到自家樓下準備上樓時，鐘某某持刀對其身體多處捅刺，導致其經搶救無效死亡。法醫鑑定顯示，潘某某死因為「被銳器刺切胸部、背部、左鎖骨下致心臟貫通創、雙肺破裂、鎖骨下靜脈破裂失血性休克死亡」。

被害人母親曾女士透露，案發前，鐘某某曾嘗試購買無色無味的毒藥未果，還曾搜尋未成年人殺人的法律責任，得知「未成年人殺人不用死刑」後刪除了這些搜尋紀錄。案發前一天，鐘某某還進行了踩點。犯案當天，鐘某某先回到自己樓棟，隨後發現獨自一人的潘某某，便持網購的折疊刀捅刺數刀後離開，聽到潘某某倒地呼救後又折返補刀。

被害潘姓女學生「心肺俱裂」送醫不治。（圖／翻攝今晚報）

事後，鐘某某向家人謊稱「因見義勇為被人砍傷雙手」。案發次日，鐘某某被警方刑事拘留。關於作案動機，辦案警員曾透露，鐘某某出於嫉妒等原因犯案，聲稱家裡髒亂差，加上潘某某成績好看不起他，並嫌棄其奶奶。曾女士對此表示不認同，稱他們從未去過鐘某某家，平時接觸也不多。

法院認為，被告人鐘某某故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。鐘某某預謀行兇，犯罪手段特別殘忍，情節特別惡劣，主觀惡性深，應依法予以懲處。其作案時雖不滿十八歲，依法應從輕處罰，但根據其犯罪事實、性質、情節及對社會的危害程度，遂作出上述判決。

《極目新聞》記者從被害人代理律師和被害人母親曾女士處了解到，被告人鐘某某和其父親到場，被告人一直面無表情，宣布無期徒刑判決後，鐘某某面無表情，他父親跪地求諒解。

