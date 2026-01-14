深圳工人「月薪不到萬元」罷工抗爭 英媒記者採訪遭強押上車

2025年12月，中國深圳易力聲公司工廠工人上街抗爭。翻攝天空新聞instagram



英國「天空新聞台」記者上月在中國深圳採訪一場罷工抗議行動時，突然遭警察押上車帶走。記者近日公開當時的經歷，形容事發過程「令人恐懼」，但也正好反映這類抗爭在中國已愈發頻繁，而北京當局極不願外界看見任何異議的聲音。

天空新聞台（Sky News）1月12日刊出記者史密絲（Helen-Ann Smith）的報導。她憶述,深圳易力聲科技公司工廠去年12月初爆發罷工示威，她和拍攝團隊在罷工第4天到場採訪。

罷工工人表示，由於工廠許多產能外移，工人的薪水也隨上班時數縮減。在物價高昂的深圳，他們的收入已低到無法餬口。

一名女子流著淚說：「上個月我的工資只有1900元人民幣（約8600元台幣）。在深圳，這種工資讓人怎麼活！」「工廠的剝削讓人根本受不了。太苦了。」

當時現場氣氛頗為緊張，數十名警察與保安人員重重包圍示威者。示威工人發現有外媒到場時發出歡呼聲，高舉拳頭並呼喊口號，但立刻有維安人員上前。他們伸手擋住天空新聞團隊的攝影鏡頭，將人員拉到一旁，並扣留攝影器材，再強行將他們押上車，帶離現場。

史密斯指出，媒體難以在中國記錄抗議事件，並不等同於這類事件罕見，實際情況往往只是被刻意遮蔽。

在中國表達異議的風險極高，人們會這麼做，通常表示他們已絕望到別無他法。

已遭中國制裁的美國非政府組織「自由之家」（ Freedom House）旗下「異言網」統計，2025年全中國共發生5000多起抗爭事件；天空新聞的統計也顯示，2025年前11個月的抗爭事件較2024年同期多了近5成。

這些抗爭事件的原因各異，從追討欠薪、農村土地強徵、學校對待學生不公、預售屋成爛尾樓等等。

根據「異言網」自2022年6月以來的統計，約85%的抗爭事件都是關於經濟問題。

一名中國官員向「天空新聞」表示，異議人士不代表中國主流社會。不過，中國明顯不希望人民的異議被外界看見，儘管表達異議的人民已與日俱增。

