深圳模特兒大賽冠軍「外界驚掉下巴」 網諷：根本廣場大媽

陸中心／陳佳鈴報導

被宣布為「廣東冠軍」的15號參賽者，看起來外觀就像大媽、身材豐盈、且臉部有明顯的整容痕跡。（圖／翻攝微博）

大陸深圳日前舉行「第28屆國際模特大賽中國總決賽」，卻因頒獎爭議引爆網路熱議。原被宣布為「廣東冠軍」的15號參賽者，看起來外觀就像大媽、身材豐盈、且臉部有明顯的整容痕跡．其外型與步態被不少網友質疑與一般對「國際模特」的想像落差頗大，負評大量湧現，有人甚至諷刺她像「岳母大人」，讓外界質疑根本是主辦單位內定。

綜合陸媒報導，本屆賽事由世界時尚模特組織國際模特大賽組委會與鄧梨／國際名模共同主辦，全國設多個賽區，總決賽則在深圳舉行。

廣告 廣告

該名奪得冠軍的佳麗，走秀時服裝包含「旗袍+古典圓扇」「禮服+禮帽」「露肚臍賽車女郎」等，加上容貌看起來較為「成熟」，最終竟擊退一票對手奪冠，惹來網友一陣嘲諷。（圖／翻攝微博）

該名奪得冠軍的佳麗，走秀時服裝包含「旗袍+古典圓扇」「禮服+禮帽」「露肚臍賽車女郎」等，加上容貌看起來較為「成熟」，最終竟擊退一票對手奪冠，惹來網友一陣嘲諷。網友大酸「廣場舞大媽終於霸氣四射地粉墨登場，眼嗆著就能在明年的春晚上亮相了。」「高齡業餘組不行嗎？」「還是廣東孝順人家捧閨女這是捧娘」「有錢圓個夢怎麼了？」「應該把陝西、四川、遼寧、廣東的選美評審名單公開出來，這樣才顯得公平公正」「查一查背後有沒有什麼背景」

對此，賽事組委會18日回應，已注意到網路爭議，正在整理相關情況，但主席鄧梨因生病無法受訪，副主席羅雲琦則因事無法即時回應。隨著討論升高，多段15號選手的舞台影像在網路流傳，更引發「如何奪冠？」、「是否花錢參賽？」等質疑，不過也有網友認為審美標準並非單一。

19日，主辦單位終於親自釋疑，15號選手其實是「太太組」冠軍，賽事另設兒童組、男模組與女模組；而女模組廣東冠軍應為37號選手。此次爭議源於工作人員失誤，把女模組廣東冠軍證書與獎杯誤頒給15號，才釀成「烏龍事件」。

組委會已向社會大眾、特別是廣東地區網友致歉，並向15號參賽者說明內情及道歉，後續將補寄正確證書。同時澄清外界所傳「帶資進組」等說法皆屬不實。

主辦單位終於親自釋疑，15號選手其實是「太太組」冠軍，是工作人員搞烏龍導致。（圖／翻攝微博）

更多三立新聞網報導

4歲童2度腹痛求醫 家屬控「醫護未驗血打點滴」轉診時途中竟離奇身亡

「人人犬舍」首波20犬開放認養 鍾東錦重大宣示：設立「寵物陽光樂園」

明知蛋有毒還買？龍忠蛋行老闆大動作律師函聲明「還原進貨真相」

賓士女開車門一蹲 長裙掩護「就地臭臭」附近住戶痛斥：以為在大陸

