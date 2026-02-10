深圳送貨無人機鬧市墜落 引低空經濟安全憂慮

（中央社台北10日電）中國積極推動低空經濟，多個城市也推出無人機送貨服務，而深圳近日發生送貨無人機墜落意外，一架翼展達4.8公尺、最大起飛重量120公斤的無人機在鬧市墜機，雖無人受傷，但引起民眾對無人機飛行安全的憂慮。

據陸媒深圳新聞網，有中國網友稱，深圳龍華區觀瀾街道觀湖園近日發生送貨無人機作業期間墜落意外，幸無人受傷。

據報導，涉事無人機為豐翼物流無人機，隸屬順豐集團，機型為「方舟80」，是一款翼展達4.8公尺、最大起飛重量達120公斤、最大巡航速度時速90公里的中型物流無人機。

報導引述當地民眾表示，現場常有無人機執行配送作業，附近公園也有擺放相關警示牌提醒市民遊客相關注意事項。

另有市民認為，無人機在高空作業是有安全支援的，「但如果砸在人身上，那絕對是個大問題」「還是要規劃好航徑，最好能避開人群密集區域以降低風險」。

「低空經濟」是指由民用有人或無人駕駛航空器以低空飛行活動所衍生的經濟形態，範圍涵蓋航空器研發製造、商業營運及基礎設施建設等。

2023年12月召開的中共中央經濟工作會議將低空經濟列入戰略性新興產業；2024年中國全國兩會期間，低空經濟被視為「新增長引擎」寫入政府工作報告。（編輯：周慧盈/廖文綺）1150210