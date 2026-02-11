深圳鬧市驚見「炸機」！ 新一代物流無人機墜落畫面曝 安全疑慮再掀熱議

[Newtalk新聞] 立法院長韓國瑜日前透露，將在新春時與總統賴清德會面，盼化解朝野僵局。對此，賴清德今（11）日表示，主要就是茶敘，不會特別強調什麼任務。他說，看茶敘後能否達到「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，大家一起努力。 賴清德今天上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，包括：副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。 賴清德受訪表示，春節邀請五院院長來總統府茶敘，主要就是茶敘。他說，上次邀請韓國瑜的時候，韓多所為難也希望能夠得到各黨的授權，所以不會特別去強調什麼樣的任務。他說，見面三分情，過年期間大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情。 賴清德指出，他也看到韓國瑜已經對外講，要用一個「化」字，所謂大事化小、小事化無，還要逢凶化吉，這個基礎上也不錯。他說，也許在茶敘後能否達到「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，大家一起努力。 賴清德表示，先不談要談話的內容跟話題是什麼，就是聊天、

