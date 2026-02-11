深圳鬧市驚見「炸機」！ 新一代物流無人機墜落畫面曝 安全疑慮再掀熱議
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導
深圳龍華區觀湖街道1月11日發生一起物流無人機墜落事故，所幸未造成人員傷亡，但畫面曝光後迅速引發國際關注。
根據《大皖新聞》報導，順豐集團旗下「豐翼無人機」在觀湖園附近執行配送任務時突然失控墜落。目擊影片顯示，機體下降過程中自動開啟降落傘，最終落地時結構仍大致完整，未釀成更嚴重後果。
涉事機型為「方舟（ARK）80」，翼展4.8公尺，最大起飛重量120公斤，配備144公升模組化貨艙，巡航時速最高可達90公里，屬新一代升力翼多旋翼中型物流無人機。由於機體尺寸與載重能力較大，此次事故也讓相關安全議題再度受到關注。
影片曝光後，網路上出現兩派聲音。部分網友認為，新技術在發展初期難免出現意外，且降落傘等設計顯示企業已考量風險控管；但也有人擔憂，在人口密集區域操作大型無人機仍存在潛在危險。當地居民表示，公園內平時即有無人機配送作業，現場亦設有警示牌提醒民眾注意安全。
副總統蕭美琴9日前往新竹慰勉防空部隊並合影留念，背景的35快砲首次架上無人機防護網，意外成為話題，軍方表示，未來將研擬適切構型，統一安排相關部隊安裝。而35快砲雖服役30多年，但已升級為最新款，搭配新型「高效能摧毀砲彈」形成攔截彈幕，空軍日前證實，35快砲近年未有汰除計畫。
美國空軍近期有2段錄影畫面流出，分別記錄了2012年與2021年捕捉到的空中異象，主角是行蹤飄忽的神祕光球，已被官方認證為「不明空中現象」。其中一段影像更被情報單位揪出超乎常理的瞬時加速，讓科學家與UFO迷們都看傻了眼。
中國近年大力發展「低空經濟」，多個城市陸續推動無人機配送服務。不過，深圳近日發生一宗送貨無人機在鬧市墜落的意外事件，引起...
（中央社首爾10日綜合外電報導）南韓當局針對無人機飛越邊界並在北韓上空遭擊落事件展開調查，軍警聯合調查專案小組今天突襲搜查有關情治單位。
香港法院昨（9）日宣判前《蘋果日報》創辦人黎智英涉入「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」等罪名、重判有期徒刑20年，創下《香港國安法》首例。香港邊城青年理事秘書長馮韶天示警，黎智英案凸顯即便港人愛港仍會被貼上異己標籤，更直言中國跨境鎮壓正超越香港邊界、重新定義「境外勢力」，疾呼各界積極抵抗中國，強
提到BMW Motorrad會讓你想到什麼？賽道中統治級表現的S1000RR、飛天遁地如入無人之境的R1300GS還是經典雋永的nineT？就如同多數人的反應，或許直二/並雙引擎永遠不在前幾名考慮的範圍當中，但如果要選一台每天騎也無壓力、樂趣和性能都有亮點的車款，F900R在一趟北高旅途當中確實給出了一張相當亮眼的成績單。
新竹市府養工處與數發處6日甫掛牌成立，新任養工處長李吳喜由議會議事組主任轉任處長，李吳喜近期自掏腰包近10萬元購買茶葉禮盒贈送轄內122名里長，並透過里幹事代為發送，挨批發送個人茶葉禮盒非公務事項，不應由里幹事代為發送，且在公務群組發布此訊息，相當不妥，有的私下說李吳喜升官了，基層里幹事不敢說不。
宏都拉斯第一副總統梅西亞（Maria Antonieta Mejía）近日受訪時表示，宏國將循序漸進逐步恢復與台灣的正式外交關係。外交部發言人蕭光偉今天（2/11）回應，我國將秉持一貫開放、務實與不預設前提的態度，平等互惠原則持續推動雙方關係的發展。
（中央社記者黃麗芸台北11日電）北市25歲張男疑經營線上博弈而積欠會員27歲許女新台幣200萬餘元賭債，但僅償還一半就避不見面，許女憤而找5名友人討債、押人，所幸警方迅速到場查獲並將6人送辦。
《世紀血案》爭議甚囂塵上，各界紛紛抵制，就連演員群也發起自救活動，聯名公開切割製作方，並已啟動法律行動，震撼影視圈；民進黨立委吳思瑤昨（10）日表示，以保障演員合法權益角度切入，文化部便有了出手的理由，「是時候阻止違法製作的《世紀血案》上映了！」
陳亭妃的胞妹、台南市議員陳怡珍近日宣布，將放棄登記民進黨北區、中西區市議員初選，意味著不再尋求連任。此舉引發地方人士揣測並關注其後續動向，無論是未來陳亭妃成功選上台南市長後進入市府團隊，或是可能布局立委補選，皆成討論焦點。對於相關傳聞，陳亭妃多次強調「一...
[Newtalk新聞] 台北市文山區一所幼兒園日前驚傳遭人以空氣槍射擊，園區外牆出現多處彈痕，所幸未造成人員傷亡，不過事件已引發家長與校方高度恐慌。警方循線追查後，逮捕住在附近的黃姓男子，並於其住處查獲多把空氣槍，全案經檢方聲請羈押獲准。 事件發生於昨日，文山區一間幼兒園發現校園後方牆面與設施遭不明物體擊中，並留下密集彈孔，引起校方與家長極大恐慌。警方獲報後調閱周邊監視器畫面，鎖定一名年約43歲的黃姓男子涉有重嫌。 經查，黃男住處鄰近幼兒園，僅有一條巷子的距離。男子因長期不滿幼兒園孩童活動時的嬉鬧聲，自上月起多次在住處持改造的空氣槍，朝幼兒園方向射擊至少十餘發，導致園區外牆多處受損，企圖藉此宣洩不滿並威嚇園方。 警方持搜索票前往黃男住處搜索，現場查扣3把空氣槍、2瓶6mm鉛彈、1盒喇叭彈，以及手機、平板電腦等相關證物。涉案槍枝經鑑識後，確認具擊發性能與殺傷力。黃男到案後坦承犯行，警方訊後依違反槍砲彈藥管制條例、恐嚇及毀損等罪嫌，將其移送台北地檢署偵辦。檢察官認為其行為已嚴重危及學童與公共安全，向法院聲請羈押並獲准。 查看原文更多Newtalk新聞報導(影)食安衝擊傳統市場需轉型 肉攤第
[Newtalk新聞] 立法院長韓國瑜日前透露，將在新春時與總統賴清德會面，盼化解朝野僵局。對此，賴清德今（11）日表示，主要就是茶敘，不會特別強調什麼任務。他說，看茶敘後能否達到「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，大家一起努力。 賴清德今天上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，包括：副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將、陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將全數到場，象徵三軍對國防特別預算的共同支持。 賴清德受訪表示，春節邀請五院院長來總統府茶敘，主要就是茶敘。他說，上次邀請韓國瑜的時候，韓多所為難也希望能夠得到各黨的授權，所以不會特別去強調什麼樣的任務。他說，見面三分情，過年期間大家彼此存好心、說好話，為國家多做一些好事情。 賴清德指出，他也看到韓國瑜已經對外講，要用一個「化」字，所謂大事化小、小事化無，還要逢凶化吉，這個基礎上也不錯。他說，也許在茶敘後能否達到「化誤解為理解、化分歧為團結、化個人小利為國家大利、化干戈為玉帛」，大家一起努力。 賴清德表示，先不談要談話的內容跟話題是什麼，就是聊天、
宏都拉斯第一副總統梅西亞（Maria Antonieta Mejía）表示，政府正以循序漸進的方式評估恢復與台灣正式外交關係的可能性，目前已由技術團隊檢視前政府與中國簽署的多項合
1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」在立法院遭在野黨聯手阻擋10次，不願付委審查。參謀總長梅家樹上將今（11）日在總統府記者會中親上火線，強調面對中共軍事擴張與灰色地帶襲擾，國軍急需建構「多域拒止」與「韌性防衛」能量；其中，特別預算將投入建置高科技的C5ISR系統，透過AI
邱姓男子在某新住民協會引薦下，花了35萬餘元到越南娶老婆，邱男指定要娶「未婚」女子，但沒有排除「離婚或喪偶」，協會引薦他與黎姓越南籍女子完成結婚登記後，邱事後怒控被騙，指黎女雖未婚，但有一名7歲女兒，要求協會還他28萬餘元，但一二審法官都認為，協會事先有告知黎女家庭狀況，認定邱男請求無據，協會只需還
[NOWnews今日新聞]行政院版1.25兆國防特別條例持在立院卡關，民眾黨日前提出4000億版的軍購特別條例已付委，也傳出國民黨團將會自提版本。對此，總統賴清德今（11）日向在野黨呼籲，一定要讓政院...
今（10）日清晨受輻射冷卻影響，各地氣溫仍偏低。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，明日鋒面通過後，底層東北季風將增強，但水氣不多，降雨主要集中在迎風面地區。另外，春節期間，除夕至初二將有兩波東北季風增強接力，北部、東半部降雨機率提高。
影帝梁朝偉與劉嘉玲的互動模式常被網友調侃是「當社恐I人遇上社牛E人」，「社交悍匪」劉嘉玲可能常常需要出面「拯救」老公於尷尬中。日前2人前往日本北海道渡假，在機場被網友野生捕獲，當時梁朝偉一臉「懵懂無助」望向前方，劉嘉玲卻一副「看好戲」的逗趣模樣，笑翻網友。