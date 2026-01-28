深圳黃金交易平台提現困難 恐涉數百億資金

（中央社記者張淑伶上海28日電）金價持續上漲，但中國的貴金屬買賣與投資平台卻屢傳兌付困難。深圳杰我睿珠寶有限公司因「空約定價」交易而出現風險，近日聚集了大批投資人要求提現，可能涉及人民幣上百億元資金。

經濟觀察網報導，杰我睿珠寶原本只從事實物黃金回收生意，後來又將私人黃金白銀期貨業務上線，吸引了很多用戶進行「空約定價」，結果因為近期金價和銀價持續上漲行情導致爆倉。

20日前後，有該平台用戶發現無法提現。後來杰我睿珠寶發布了一條提現規則，每人每日提現限額為1克黃金或等值人民幣500元（約新台幣2250元）的現金。全國大批投資人前往該公司，排起長隊提現。

多名投資人表示，這個平台的註冊用戶達到15萬人，涉及資金可能逾100億元。

28日，深圳羅湖區工作專班公告稱，高度重視此事，第一時間組建工作專班介入，督促企業履行主體責任。目前，杰我睿負責人及相關核心管理人員積極展開與投資人溝通、資產梳理和兌付等工作。

「空約定價」的意思是投資人手上沒有貨，但先在網上下單約定「賣貨」。例如約定在黃金價格每公克808.18元時，賣給杰我睿10克黃金，需要先支付定金2000元。等黃金價格跌至808.18元以下，例如跌至798.18元，投資人再在傑我睿買入10克黃金，然後支付7981.8元以結算空約的訂單，從中賺得價差100元。

但是，當金價和銀價呈現持續上漲行情，投資人認為沒有中間差價可賺，寧願虧定金也不願意「買貨」把金料「賣」給杰我睿。

界面新聞報導，部分用戶在該平台上的金額高達100萬元。

報導說，如果預訂價模式從原來的鎖價保值工具變成金融套利工具，原料商的利潤空間以及虧損空間都會瞬間擴大。

在杰我睿珠寶出現提現困難之時，當地另一家名為「粵鼎豐貴金屬」的平台也出現了無法取現的情況，兩者的運作模式類似。這種「私人期貨盤」以前都是貴金屬行業內的商家交易實物的工具，後來逐漸延伸至散戶投資者。

2025年10月，深圳市黃金珠寶首飾行業協會曾在官方微信號發布行業警示函，指司法機關在深圳市水貝片區相繼查處了3家黃金珠寶公司。這些案件暴露出，個別企業打著實物黃金交易的幌子，誘導客戶進行高槓桿的「買漲買跌」對賭交易，其業務實質已完全脫離黃金珠寶行業的正常經營範圍，嚴重擾亂市場秩序。（編輯：邱國強）1150128