深圳黃金交易平台爆雷 官方介入後已啟動兌付

（中央社台北1日電）近期深圳水貝黃金線上交易平台「杰我睿」被爆資金鏈斷裂，數萬用戶面臨兌付危機。深圳羅湖區日前已成立工作專班核查，並在昨天發布通報，指該公司在官方督促下已處置資產、籌集資金，開始啟動兌付。

據港媒星島日報報導，深圳羅湖區1月31日通報指出，經持續介入處置深圳市杰我睿珠寶有限公司「經營異常」事件，公司已開通線上簽約兌付管道，並設立線下接洽辦理點。

但通報提到，網傳金額「明顯誇大」，相關部門正對各類線索進行核查。

日前香港01報導，這次兌付風波涉及資產高達人民幣133億元（約新台幣605億元），引發用戶抗議，甚至爆發警民衝突。

1月25日、27日，上百名用戶聚集在深圳水貝抗議，現場有抗議用戶遭工作人員拖入電梯內；還有用戶遭警方抬走，警察一路拉起藍布遮擋；水貝金座大樓外，更有人與警方爆發衝突，有警察對現場群眾表示「不要起哄」。微信群中，有用戶描述當時情況稱「警察打人了」。

1月27日傍晚，杰我睿老闆張志騰發影片回應事件，表示自己一定會處理此事「給大家一個交代」。

1月28日深圳羅湖發布官方通報，表示已成立工作專班核查事件。

據星島日報報導，「杰我睿」是一間以黃金回收、低工費黃金出售為招牌的商家，曾在深圳水貝黃金市場頗具口碑。除黃金回收業務，該平台還上線「約價回收」、「買料定價」等功能，用戶可在帳戶內進行儲值、提現等操作。（編輯：廖文綺/邱國強）1150201