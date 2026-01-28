深圳黃金平台爆雷 涉資133億 苦主水貝抗議釀警民衝突

深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」被爆資金鏈斷裂。(取材自微博)

黃金價格屢創高，吸引不少炒金客進場交易，但深圳黃金交易私盤線上平台「杰我睿」卻被爆資金鏈斷裂，用戶無法提現及提取在平台購買的黃金，所涉金額高達133億人民幣(約19億美元)，引發受害者集體抗議。有來自義烏的苦主稱，目前被騙的用戶已聯合起來，在全國各地報警，希望有高級別的政府部門和官員能夠監管此事。

「杰我睿」以免除黃金加工費、大幅高於市場價的回收承諾，吸引消費者充值或郵寄黃金白銀實物。受害者多為家庭主婦、勞工階層，有人甚至投入家庭積蓄。

廣告 廣告

截至1月27日，實名登記受害者逾15萬人，未兌付本金達133億元。

香港01報導，27日有上百名苦主圍堵在深圳水貝金座的「杰我睿」線下櫃檯，要求還錢，卻與警察爆發衝突。民眾粟小姐稱，有警察指示工作人員將她拖拽至電梯，導致她受傷；亦有受害者在微信群中指控，現場一名警察包庇「杰我睿」，該警察甚至向苦主們保證，「杰我睿」一切運轉正常。

一名來自義烏的樓女士稱，她日前在「杰我睿」平台下單，希望將存在平台的172克黃金製作成金鐲子，雖然成功下單，但她發現自己存在平台的另外一筆近2萬元卻無法提現。她從其他用戶口中了解到，「杰我睿」疑似資金困難，有不少用戶出現提款緩慢，甚至提不了款。

據報導，有受害用戶在維權群內組織聯合報警，但遭各城市警方推諉，表示需要到杰我睿公司所在地深圳報警立案才能介入調查。但樓女士說，「深圳一直在壓這件事，因為涉及金額太大了」，並直指水貝的轄區派出所「翠竹派出所」拒不立案。

在維權群中，有用戶發出一張一名在現場維持秩序的警察的照片，稱該警察姓「郝」，是翠竹派出所警官，並指他與「杰我睿」有親戚關係。粟小姐亦稱，這名警察是杰我睿的「保護傘」，「他剛開始是維持秩序，後來說『杰我睿』每天賠用戶500元加1克金豆子，保證『杰我睿』沒事。」

粟小姐稱自己曾到過深圳信訪局、羅湖刑偵大隊等官方部門，都不被接受，「深圳就在壓這件事，因為數額太大了。」

當天傍晚，「杰我睿」老闆張志騰發影片回應事件，表示自己一定會處理此事「給大家一個交代」，並表示自己「被做局」，之所以解散維權群組是因為擔心有人在群組內「煽風點火」，希望大家「不信謠，不傳謠，給我點時間。事情這麼大，我怎麼可能跑得了。」

更多世界日報報導

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

「請和平抗議」 第一夫人梅蘭妮亞罕見發聲