深圳黃金業者「跑路」 受害者維權爆激烈衝突

中國深圳有個黃金交易平台，被爆出疑似資金斷鏈。（示意圖／翻攝自pixabay）





中國深圳有個黃金交易平台，被爆出疑似資金斷鏈，導致民眾無法提取在平台上購買的黃金也無法兌現，涉案金額高達人民幣133億，約合台幣570億。部分受害者包圍公司跟維安發生了多起衝突，現場一度混亂。

中國民眾：「打人了，打人了，警察打人了。」

警方和民眾擠在小小的空間亂成一團，員警在維持秩序的過程中，和民眾發生推擠，尖叫聲此起彼落，宛如暴動現場。

中國警方：「走開散開，不要在這裡。」

警方一邊拉起布幕，一邊驅離現場民眾，這裡是深圳水貝黃金市場，由於黃金交易平台「杰我睿」，傳出資金斷鏈跑路，導致民眾無法提取，自己在平台上購買的黃金，也無法提領變賣黃金的現金。

大量民眾湧入黃金市場，要直接到門市維權抗議，沒想到早已人去樓空，上千名受害者投訴無門，擠爆整個黃金市場，於是和現場維持秩序的警方，爆發嚴重衝突。

甚至還有受害者，一家四口就被騙走520萬人民幣，超過2200萬台幣，宣稱被逼上絕路，一度作勢要輕生，幸好警方及時阻攔。

原來這個黃金交易平台，習慣以高於市價的回收價吸引客戶，無論是將黃金變賣或是儲值現金方便後續黃金交易，後續卻以財務延遲，或是限額提領等藉口拖延，最後捲款跑路。

整起事件涉案金額高達133億人民幣，相當於新台幣570億，保守估計全大陸至少數萬人受害。

杰我睿老闆張志騰：「第一我沒有跑路，人還在深圳，第二沒有人包庇我，一直都在積極處理大家的事情。」

即便老闆自拍影片強調，絕對沒有跑路，還聲稱自己是被做局，才會造成資金困難，但是隨著金價高漲，投下全部身家的受害者，心急如焚，卻也只能等待業者出面善後 。

輕生不能解決問題！東森新聞關心您

生命誠可貴，輕生不能解決問題

退一步想，可為生命找到出路！

珍愛生命，請撥打1925自殺防治安心專線

輕生防治諮詢安心專線：1925(依舊愛我)

張老師專線：1980

