深圳2026年舉辦APEC年會 學者：期待穩定美中關係

（中央社記者呂佳蓉北京8日電）中國商務部國際經濟貿易研究院研究員張建平今天表示，去年美中元首外交後，看到雙邊關係改善的跡象，2026年期待再次有元首會晤，而深圳將舉辦APEC年會，盼能改善雙邊關係，支持亞太經濟合作。

中國記協8日舉辦新聞茶座，主題為「堅持內需導向、建設強大國內市場」，由張建平主講。

去年美國總統川普4月宣布「對等關稅」，衝擊全球經濟市場，美中之間在關稅上接連出招。

張建平今天表示，美中在去年經過多輪談判，關稅如過山車般起伏，中國國家主席習近平與川普會面後雙邊關係穩定，但是美國對中國的平均關稅仍有45%左右，這一數據仍然較高，給美中貿易帶來很大的負面影響。

張建平形容，關稅戰對中國與美國都不利，美國的這些措施是「殺敵八百，自損一千」。

張建平強調，去年元首外交後，觀察到美中關係穩定與改善的跡象，氛圍明顯好轉，符合中方一直強調的雙邊經貿關係不能脫軌，必須在軌道上繼續運行，這對美中與全球都至關重要。

他說，2026年期待有再次的美中元首會晤，也包含2026年底在深圳將舉辦APEC（亞太經濟合作會議）年會，中國作為東道主，期待美中兩國元首共同穩定雙邊關係，支持亞太經濟合作。（編輯：周慧盈）1150108