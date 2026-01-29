深坑中正橋改建 提升防洪通行

新北市深坑區中正橋於民國70年完工迄今已45年，現況為混凝土拱肋橋，橋梁梁底低於洪水位，每逢豪雨，漂流物容易堆積、阻礙水流，恐有淹水風險。新北市新工處預計116年辦理都市計畫變更及用地徵收作業，最快117年動工改建，將原本9公尺寬橋面拓寬至12公尺，並規畫雙向兩線車道及行人、自行車共用道，工期約600天，全面提升防洪與通行標準。

深坑中正橋橫跨景美溪，連接深坑老街與阿柔洋、文山路等周邊地區。現況全長53公尺、寬9公尺，雙向各設1線車道，兩側皆有人行道，但無自行車道，且人行道寬度不足。由於中正橋橋齡老舊，梁底高度低於現行防洪保護標準，在極端氣候下，強降雨時常逼近警戒值，恐影響洪水通過，已被水利機關列為待改善橋梁。

新工處說明，目前已規畫改建中正橋，以提升防洪能力與橋梁結構安全及確保民眾通行安全。施工第一階段搭設施工構台，第二階段拆除既有橋梁、施作左右岸橋台及吊裝新橋。施工時規畫車輛繞行上下游橋梁，改道路途約4分鐘。並預計116年辦理都市計畫變更、徵收公私有用地，工程總經費約3.37億元，最快117年動工，工期約600天。

新工處說，改建後，橋寬度將由現況約9公尺提升至12公尺，優化車道配置，並將原本較狹窄的人行道改善為行人及自行車共用空間，同時採河道不落墩及鋼箱梁設計，以縮短工期、減少拆遷及施工期間對交通與老街觀光的影響。

國民黨議員黃心華建議，橋梁外觀不應流於單調，應融入深坑特色與老街元素，讓橋不再只是通行設施，更成為地方風景的一部分。欄杆高度與設計也須顧及自行車族的行駛安全，避免發生翻落風險。人行道加寬後，將有助於老街對岸整體發展與行走體驗。

深坑區深坑里長黃建強則說，完工後，橋面寬度變寬，若取消設置中央分隔島，恐加劇違停狀況，相關單位應謹慎評估。