深坑行動治理座談 打造軌道經濟與低碳觀光新亮點





新北市長侯友宜今(22)日率領市府團隊到深坑區召開行動治理座談會。侯友宜表示，市府正全力推動深坑輕軌與基礎建設，並結合已動工的社會住宅積極爭取公益回饋設施，市府將與里長並肩作戰。針對地方引頸期盼的深坑輕軌，捷運局已於114年11月提交修正報告予中央審議。另亦同步規劃於相關建設計畫中納入深坑運動中心，完善在地休閒機能。

市長侯友宜展現全方位行動力，針對深坑老街假日停車需求倍增，交通局除優化既有設施，並研議於社宅空地開闢停車位；針對校園停車場則需評估聯外動線並持續跨局處溝通，加強觀光與民生品質。深坑區污水下水道建設擬爭取納入中央第七期建設計畫，於116年啟動銜接台北市系統，逐步建構健全的水資源環境。

另里長提案希文山路農業區可以解編，市府團隊於會中說明，已納入第三次通盤檢討計畫，預計3月份辦理地方說明會。惟深坑輕軌案正積極爭取中央核定，一旦路線定案，後續都市計畫程序將陸續銜接，以帶動地方整體發展。

此外，市府也積極規劃新建橋梁串聯景美溪左右岸自行車步道，未來將能讓遊客從河岸廊道直通深坑老街，搭配微笑山線二格山與筆架山步道的指引優化及步道巡查作業，以及市府專案補助的老街建築維護，深坑將成為結合歷史底蘊與綠色低碳的觀光典範。

民政局長林耀長表示，深坑區從108年行動治理以來，里長總計提出66案，已解列62案，執行達成率94%，未來將持續傾聽基層心聲，回應市民朋友的需求。

