深夜三度進火場搶救 基隆消防小隊長詹能傑殉職

基隆市樂利三街一處大型社區，昨（21）日晚間10時多竄出火舌，住戶連忙逃生，搶救過程當中，41歲仁愛分隊小隊長詹能傑因為數度進入火場搶救受困的住戶，最後疑似被嗆昏失聯，其他同仁找到他時已經沒有了呼吸心跳，送醫不幸殉職。

暗夜惡火，一直到今（22）日凌晨才撲滅火勢，22歲余姓女子受困火場，仁愛分隊小隊長詹能傑三度進入火場救援，但屋內悶燒、搶救困難，詹能傑為了救人，疑似因為吸入過量濃煙嗆昏失聯，今天凌晨被尋獲時已經沒有了呼吸心跳，送醫不幸殉職。而22歲的余姓女子被救出時也沒有呼吸心跳。