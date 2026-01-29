深夜不平靜！車停路邊遭丟鞭炮「炸碎擋風玻璃」釀火燒車…嫌犯落跑了

記者陳弘逸／高雄報導

高雄市旗山區泰安街昨天（28日）深夜，驚傳火燒車事故，一輛車停在路邊，遭人丟擲鞭炮，炸碎後擋風玻璃毀損，還因爆炸高溫釀成火燒車。（圖／翻攝畫面）

高雄市旗山區泰安街昨天（28日）深夜，驚傳火燒車事故，一輛車停在路邊，遭人丟擲鞭炮，炸碎後擋風玻璃毀損，還因爆炸高溫釀成火燒車，警消獲報到場，將火勢撲滅，所幸，未釀成傷亡；初步鎖定嫌疑人，待嫌犯落網釐清犯案動機。

旗山警分局昨天（28日）深夜11時8分，獲報旗山區泰安街有車輛遭丟擲鞭炮，造成車輛後擋風玻璃毀損，釀成火燒車，警消到場及時將火勢撲滅，所幸，未釀成傷亡。

涉嫌丟擲鞭炮縱火的嫌疑人，犯案後逃離。（圖／翻攝畫面）

涉嫌丟擲鞭炮縱火的嫌疑人，犯案後逃離，警方已到場採證，並調閱周邊監視器畫面展開追查，初步鎖定嫌疑人身分及行蹤，待嫌犯落網後，進一步釐清犯案動機。

車輛遭人丟擲鞭炮，炸碎後擋風玻璃。（圖／翻攝畫面）

警方強調，對於任何危害公共安全及財產之違法行為，警方均將依法究辦、絕不寬貸，並呼籲民眾如發現可疑人、事、物，請立即撥打110報案，共同維護社區安全。

