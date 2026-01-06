深夜不打烊的守護，臺西警暖助男童平安返家 。（記者劉春生攝）

雲林縣警察局臺西分局橋頭派出所於日前晚間接獲女子報案，稱其下班返家後，發現兒子於夜間自行離家外出，遍尋不著，擔心孩子在外恐有危險，遂向警方報案協助。

接獲報案後，橋頭派出所所長林鈺家與警員何玟儀立即展開協尋行動，針對男童可能停留之地點進行查找。經警方積極搜尋，終於在二十二時許順利尋獲該名男童。經警方了解，男童表示因在家感到無聊，遂於夜間自行騎乘腳踏車外出。警方當場進行關懷與勸導，告知其不可因一時情緒而深夜離家，避免讓家人擔心及發生危險。經確認男童身體狀況良好、無受傷情形後，警方隨即將其護送返家，報案母親見兒子平安歸來，終於放下心中大石，並對警方積極迅速的協尋作為表達由衷感謝。

臺西警分局也呼籲，家長應多留意孩童情緒與作息狀況，加強親子溝通，避免類似情形發生，若有緊急狀況可立即撥打一一零請求警方協助。