深夜五股街頭改裝機車競速 車行涉提供車輛遭警盯上

新北市 / 綜合報導

新北市五股區新五路一帶，去（2025）年10月底傳出有飆車族，在馬路上騎乘非法改裝機車競速，警方持續調查掌握情資，6日兵分三路拘提搜索，將楊姓主嫌等4人逮捕歸案，沒想到在搜查楊姓主嫌工作的改裝車行時，意外搜出K他命，楊姓主嫌唾液快篩也呈現陽性，全案依公共危險、毒品等罪嫌移送偵辦。

多名員警大動作，闖入民宅，一名黑衣男子被緊緊抓住，動彈不得，值勤員警VS.嫌犯說：「不要動，不要動，手機放下。」原本還躺在沙發上悠閒玩手機的男子，聽到員警喝斥直接嚇傻，原來幾人不只非法改裝機車競速，還被搜出毒品甚至涉嫌毒駕。

廣告 廣告

凌晨街頭2輛機車在馬路上蓄勢待發，輪胎在地上磨擦，冒出濃濃白煙，緊接著就如同脫韁野馬飆速衝刺，來來回回好幾次，去年10月底幾人在街頭競速，不過其實早就被警方盯上，值勤員警VS.嫌犯說：「正確嗎，(正確)，正確齁，拘票也給你看了。」男子神情凝重，站在員警旁配合調查。

原來他就是競速比賽的主理人，警方掌握情資這間車行在去年10月，網路上號召改車同好，在新北市五股區舉辦非法競速，警方6日兵分三路，搜索主嫌楊姓男子及另3名共犯，新北交大副大隊長陳冠宇說：「涉案的這個改裝機車行，也查獲毒品K他命等相關證物，那經過對楊嫌實施毒品唾液快篩呈陽性反應，那其涉嫌這個毒駕的犯罪行為，我們另分案來偵辦。」

根據了解，五股區街頭競速已有多年，且每次活動結束就會解散群組，相當謹慎，不過去年開始，車行介入並提供改裝車輛，才讓警方有跡可循，涉案4人的手機及2部改裝機車，通通被查扣，警方持續抽絲剝繭，要挖出更多不法情事。

原始連結







更多華視新聞報導

2改裝機車競速拒檢摔車 多項違規罰逾18萬

高雄騎士疑改裝機車喇叭 發出「空襲警報聲」引恐慌

騎改裝車道路狂飆違規多 警：最高罰鍰萬元

