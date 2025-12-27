深夜偏移撞毀27部機車後肇逃 中壢警依法通知駕駛到案

22歲蘇姓男子駕駛自小客車沿高鐵南路一段往高鐵站方向直行時，車輛向右偏移，撞擊停放於機車停車格內的27部機車。圖：讀者提供

中壢分局交通中隊於今(27)日凌晨0時許接獲通報，指稱中壢區高鐵南路一段發生交通事故，警方立即派員趕赴現場處理。

據悉，22歲蘇姓男子駕駛自小客車沿高鐵南路一段往高鐵站方向直行時，車輛向右偏移，撞擊停放於機車停車格內的27部機車，所幸現場無人受傷。不過，蘇男於事故發生後逕自離開現場，警方後續將通知其到案說明，並依《道路交通管理處罰條例》第62條相關規定製單開罰。

中壢警分局長林鼎泰表示，駕駛人行車時應隨時注意車前狀況，保持專注並遵守交通規則，切勿疲勞、分心，或有酒駕、毒駕等危險行為；另提醒民眾，若發生交通事故即使未造成人員傷亡，也應留在現場配合警方處理，避免因離開現場而衍生更多法律責任，共同維護道路交通安全。

