深夜停車場失控猛踹砸車！醉男「跳上車頂」狠踢後照鏡 女友勸阻無效

深夜內湖停車場驚傳鬧劇，一名男子酒後失控竟跳上車頂猛踹砸車，不顧女友苦苦勸阻仍瘋狂踹擊擋風玻璃及後照鏡，導致車輛嚴重受損。事件發生於27日凌晨12點多，男子不僅毀壞自己的白色轎車，更在過程中造成自己與女友受傷，最終在警方趕到現場後才平息這場鬧劇。由於擔心女友安全，警方已依規定通報家暴。

事發於內湖停車場，一名身穿灰色外套的男子站在白色轎車車頂不斷跳躍，甚至用腳猛踹擋風玻璃。當時一名女子在旁邊不斷呼喊：「下來啦！」並上前阻止，但男子卻不理會，還將女友的手揮開，繼續踹向後照鏡。在踹擊過程中，男子自己也跌倒受傷，但仍與女友拉扯不休，堅持不肯離開現場。

由於砸車導致自己受傷，男子表示要去醫院。當女友提出要載他去醫院時，他竟然還想自己開車。幸好女友及時搶走鑰匙，避免酒後駕車的危險發生。然而，這舉動讓男子情緒更加激動，雙方為了手機使用權再度爭執。據了解，這名鬧事男子是因為喝酒不勝酒力，才在停車場開始鬧事。由於現場聲響太大，員警獲報後立即趕到處理。員警到場後發現男子腳部受傷，而男子看到警察到場後才終於冷靜下來，最後被送往醫院治療。

這起事件不僅造成車輛損壞，擋風玻璃碎裂、後照鏡毀損，還導致女友受傷。警方擔心這可能不是男子第一次動手，因此依規定通報家暴，以確保女友的安全。整起鬧劇最終在警消到場後才告結束，但留下的損害與隱憂卻不容忽視。

