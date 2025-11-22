深夜兩咖黑箱「撞臉」！旅客誤拖行李釀烏龍 還好最後皆大歡喜

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓女子前天旅遊返台，開箱時才驚覺拿錯行李箱，趕回客運終點站卻已不見人車只好報警求助，而真正行李箱主人天亮後也發現錯拿行李，透過客運公司與警方取得聯繫，原來這兩只行李箱乍看之下宛如「雙胞胎」，深夜中亦難辨小細節，幸好最終在警方見證下確認內容物皆無缺漏，讓這場黑箱烏龍順利落幕。

台中市第三分局東區分駐所當天凌晨接獲報案，稱干城國道客運總站有民眾需要協助，員警到場後，劉女表示，剛結束國外旅遊返台，搭乘客運在中途站點下車，返抵住家時已是凌晨1點多，儘管旅途疲憊，仍興致勃勃開箱清點「戰利品」，卻驚覺眼前行李箱竟不是自己的，連忙拖著行李趕往客運終點站，但班車早已離去，只好向警方求助。

廣告 廣告

員警詢問站務人員及駕駛，皆表示未接獲拾得行李相關通報，協助劉女登記聯絡方式與行李特徵，以便有人尋問時能立即聯繫，而錯拿行李箱則由警方代為保管。

天亮後，行李箱真正主人許姓男子也發現自己拿錯了行李箱，在客運公司協助下與警方取得聯繫，並前往派出所換回行李；許男表示，當時下車時已是凌晨，疲憊之下只想盡快返家，又因光線昏暗，便疏於再次確認行李箱外觀，直到清晨才察覺拿錯。

巧合的是，兩只行李箱大小及外型十分相似，乍看之下宛如「雙胞胎」，在深夜匆忙間拿錯也不難理解，隨後兩人在員警見證下相互確認行李內容無誤後，總算鬆了一口氣露出笑容，也向警方及客運人員致謝，讓這段小插曲有了圓滿結尾。

【看原文連結】

更多自由時報報導

台南後壁烏樹林廢棄物場大火！火光衝天畫面曝

台南烏樹林災後廢棄物暫置場全面燃燒 恐要1週才能撲滅

稱「日本熊出沒」取消出團 基隆退休族26人被詐騙損失近百萬

1個國中老師之死 竹縣府說話了

