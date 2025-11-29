南部中心／陳家祥、陳芷萍 高雄市報導

高雄仁武區29日凌晨傳出鬥毆，兩派人馬聚集在公園內，一言不合就拿出折疊刀，朝對方刺，導致兩人腹部受傷，另一人頭部也被打。警方獲報趕來，動手的一方已經離去，留下傷者，警方火速在幾個小時後就將四名嫌犯逮捕。另外，在新興區也發生酒客因為不肯上計程車，而與店家工作人員起衝突的情況。

深夜公園鬥毆! 雙方人馬約戰 持折疊刀刺傷兩人

兩派人馬聚集在仁武一處公園鬥毆，警方火速在幾個小時後就將四名嫌犯逮捕。（圖／民視新聞）

獲報有人在公園鬥毆，警方前來處理。「先不要動，車子熄火，下車。」白色轎車正準備要離開，被警方叫住，車上一群人下車，說自己只是目擊，並沒有參與。目擊者：「車子停這邊，因為我們怕被波及到，那時候沒有發動，他也受傷另外一個受傷，應該是被他朋友載走，打他的有三個。」遠處有一對男女，男的身上還流著血，他在鬥毆中被人刺傷，警方上前詢問，「你們最近有什麼糾紛嗎？」傷者搖頭，女性友人則說，「不知道，他站在那裏，站那個位置，我在貨車上，沒看到他被打。」深夜時分，兩派人馬聚集在高雄仁武區慈惠三路這處公園，不料一言不合，其中一方竟拿起折疊刀，朝對方刺，造成兩人腹部受傷，另一人則是頭部被打到瘀青。高市警仁武分局偵查隊長謝憲忠：「現場動手之楊男等四人已逃離現場，另一受傷之高男單男留於現場，由119送醫救治，龔男則自行就醫，三人的傷勢均無礙，經了解這起衝突起因於，友人之間口角糾紛所衍生。」由於雙方認識，警方很快就鎖定對象，在幾個小時候就將四名嫌犯逮捕，訊後依妨害秩序、傷害、殺人未遂等罪嫌移送偵辦。

深夜公園鬥毆! 雙方人馬約戰 持折疊刀刺傷兩人

酒客酒後失控不肯上計程車，而與店家工作人員起衝突，三人扭打拉扯。（圖／民視新聞）

另外，在新興區一間酒店前也發生鬥毆，打吵的是酒客和兩名酒店工作人員，三人扭打成一團，巡邏員警路過看到，立即上前制止。酒店人員向警方示，「那邊不是停了一台計程車，他不上坐，他要走了。」高市新興分局中山派出所長陳湧介：「周姓男子酒後疑似不願意配合店家，所安排之計程車輛離去，進而與現場工作人員，林姓及吳姓男子發生口角衝突，進而有推擠拉扯情事。」周姓男子臉部輕微擦挫傷，但他酒後失控，情緒相當激動，警方先將人管束並送醫。另外兩名酒店人員也在拉扯中受到擦挫傷。三人都表示不提告，警方依社維法函請地院簡易庭裁處。

