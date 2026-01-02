深夜到凌晨最冷！衛福部低溫關懷街友啟動四大措施
生活中心／李世宸 台北報導
低溫來襲，衛福部與各地方政府合作，啟動關懷機制，尤其針對街友及弱勢民眾，透過電話問安、告知相關保暖禦寒資訊、發放物資、提供盥洗服務及臨時收容處所等四大措施，提供即時追蹤與援助，預防寒害風險。衛福部長石崇良今晚(1/2)也夜訪街友、視察避寒所整備情形，並慰勉現場工作人員。
石崇良今晚偕同衛福部次長呂建德、社會救助及社工司長蘇昭如，以及台北市政府社會局副局長林淑娥、社工人員等，前往台北車站關懷街友健康情形，並親送保暖物資，同時視察避寒所整備情形，也勸導街友入住避寒所。
衛福部表示，當中央氣象署發布10度以下低溫特報時，政府會立即啟動關懷機制，由地方政府結合民間團體、志工、社工人員及警力等，加強對街友及弱勢民眾的關懷服務，包含電話問安、告知相關保暖禦寒資訊、發放物資、提供盥洗服務及臨時收容處所；對於無意願接受安置的街友，會加強勸導入住安置處所。
氣象署發圖卡說明冷氣團與寒流之差別，提醒民眾多關心家中的長輩與心血管疾病親友。（圖／氣象署FB）衛福部補助街友培力暨生活重建、行動醫療等服務，同時透過跨部會合作協助街友自立，除了與勞動部合作將縣市列冊街友納入就業服務法第24條特定對象，可運用職訓津貼、各項就業促進服務之外，更持續與內政部等單位合作，透過就業、居住協助及社福照顧等措施支持街友重返社會。
衛福部呼籲，街友及弱勢族群要特別注意保暖，其他民眾若在街頭發現較為年老或體弱的街友，可協助通報各縣市政府社會局處，或撥打衛福部1957福利諮詢專線（晚上10時以前，10時以後可打當地1999專線）求助。
新竹市府啟動低溫關懷弱勢機制，包括加強關懷獨居長者及街友、提供保暖物資、緊急安置服務。（圖／新竹市政府FB）
石崇良也特別感謝全國第一線的社工，在寒冷的夜晚仍堅守崗位，以專業與溫暖守護街友安全。
