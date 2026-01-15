深夜吸毒恍神遊街 北市中山分局巡邏警眼尖逮人

〔記者邱俊福／台北報導〕1名22歲的黃姓男子，今天凌晨在台北市中山區徒步行走時，轄區台北市警中山分局中二派出所巡邏員警見其眼神渙散、形跡可疑，經上前攔查，果在其口袋與手上，各起獲1顆第二級毒品依托咪酯煙彈，隨即帶纜派出所偵辦，訊後依毒品罪嫌移送檢方偵辦。

警方表示，今天凌晨4時許，員警正擔服3時至6時交通違規執法取締暨巡邏勤務時，在北市錦州街30巷，發現黃男看到員警刻意低頭，且神情有異，遂上前盤查，發現黃男手上有一顆煙彈，另衣服口袋內也有一顆，經進行檢驗，確認為依托咪酯煙彈毒品。

目前沒有工作的黃男被逮捕帶返派出所後，他對於毒品來源僅稱是在夜店酒吧飲酒時，別人送贈送，根本不知是毒品；訊後依毒品罪嫌移送檢方偵辦。警方並呼籲，毒品危害身心健康甚鉅，切勿心存僥倖，以免觸法受罰。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

