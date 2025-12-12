深夜噪音惡行無所遁形！ 斗六警結合環保重拳出擊、全面圍剿違法改裝車

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】斗六分局鎖定市區溝垻地區仁義路等噪音熱點，日前深夜由警方聯手雲林縣環保局展開強勢聯合稽查，專向擾民噪音車開刀。本次行動查獲噪音檢測不合格及違法改裝等多項違規，警方強調將持續以最高強度護守市民安寧，不讓任何深夜擾民者逍遙行駛。

斗六警鎖定溝垻仁義路噪音熱點，深夜聯合環保局稽查，全面取締擾民改裝車。(記者廖承恩翻攝)

本次掃蕩行動緊盯民眾長期投訴的深夜噪音路段，警方與環保人員以「定點攔查＋機動巡邏」雙軌同步執行，針對疑似違法改裝車逐一檢視、逐車測試。最終共查獲噪音檢測不合格4件、違規變更排氣管4件及其他交通違規8件，合計告發16件，所有違規車輛均已限期要求改善。警方指出，深夜高分貝噪音不僅驚擾睡眠，更侵蝕生活品質，已成市民最迫切的民怨之一。

斗六分局表示，近月來夜間噪音車活動頻繁，部分年輕駕駛甚至故意在市區拉高轉速、改裝排氣管以製造巨響，嚴重干擾居民作息。為有效遏止此亂象，分局特別加強蒐證、掌握熱點路段，並與環保局密切合作。警方強調，違規改裝排氣管、拆卸消音器等行為除了影響他人安寧，也增加行車風險，絕非「潮」或「帥」，而是明顯違法。

夜間噪音車頻仍，多名駕駛刻意拉轉製噪聲，嚴重擾民。(記者廖承恩翻攝)

斗六分局長李宗儒指出，警方已要求各單位加大稽查力道，以定點路檢方式提升查處效率，並直指本次聯合勤務的目標之一，就是要打破噪音車深夜「無人管」的錯誤想像。他表示，環保局人員將依權責進行噪音檢測，警方則針對未經合法審驗的改裝車輛加強取締，兩單位整合力量，勢必讓違法者無所遁形。

此外，分局近期已陸續規劃多場「防制危險駕車專案勤務」，鎖定飆速、繞行、深夜叫囂等行為，並透過路檢點、巡邏線及科技執法交互配合，形同布下「夜間安寧防護網」。警方表示，維護交通安全與社區安寧，必須同時打擊噪音、飆速與改裝等違規行為，一項都不能放鬆。

共查獲噪音檢測不合格與改裝違規16件，均限期要求改善。(記者廖承恩翻攝)

警方呼籲，所有汽機車駕駛切勿心存僥倖，任意違法改裝或拆裝消音器，否則不僅影響他人生活，也可能面臨高額罰鍰與限期改善等處分。斗六分局強調，將持續與環保局合作，以高密度、高頻率的聯合稽查守護轄區夜間寧靜，讓斗六真正成為市民安心入眠的城市。