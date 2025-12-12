深夜噴射20分鐘！消防設備「白色泡沫淹路」 居民笑喊＂奶昔大放送

速食店前消防管線噴水，泡沫淹滿路面，居民笑稱奶昔大放送。 (圖／民眾提供)

新北市新店安德街11日深夜發生一起街頭奇景，一棟社區大樓的消防水管在進行測試時，連續噴水約20分鐘，造成麥當勞速食店前的馬路被水和白色泡沫覆蓋。附近居民原本以為是下大雨，探頭一看才發現是水管不斷往馬路噴水，場面十分壯觀，甚至有人幽默地形容這是「奶昔大放送」。這起意外事件雖然只是例行消防設備測試，但仍引起不少路人和居民的關注與討論。

事件發生在新北市新店安德街，時間是深夜11點多。當時，附近居民突然聽到窗外傳來水聲，但明明天空沒有下雨，好奇之下前往查看，才發現原來是一根消防水管正在不斷噴水。一名目擊民眾表示，一開始以為是下雨，後來從陽台望去時，發現地面上都是泡沫，還有人在噴灑消防水柱，原本擔心是不是發生事故、車禍或是撞斷什麼東西，結果發現是有人在那裡操作。

據該社區管委會說明，當時確實是在進行消防相關測試，整個過程大約持續了20分鐘就結束了。由於水管剛好位於麥當勞門口，噴出的水和泡沫覆蓋了整個路面，引起路人側目，也讓有些居民戲稱這是「奶昔大放送」。

目擊民眾還觀察到，操作人員似乎有注意到行人和車輛的通行安全，會適時關閉水閘讓行人和車輛通過，然後再繼續進行測試。不過這名民眾也認為，這種測試方式應該需要再接一個管子將水導流到水溝，否則整個路面都是泡沫，感覺有些不妥。

幸好，這次街頭噴水的狀況並非事故造成的意外，只是例行的消防設備測試。但整個馬路被水淹過且覆蓋著泡沫的奇特景象，仍然引發了不少民眾的討論與關注。

