深夜國道狂飆！非法仲介廂型車塞逾10移工年撈500萬 遭判刑

移民署北區事務大隊台北市專勤隊，日前破獲一起非法仲介集團案，查獲非法仲介、非法雇主及非法工作外籍人士共43人，不法獲利高達新臺幣500萬元，主嫌鄭姓男子遭法院判處有期徒刑4月確定。

移民署破獲非法仲介集團。（圖／移民署提供）

移民署表示，台北市專勤隊接獲線報，指台中市某民宅疑似作為容留非法外籍人士處所，並每日由專人專車接送外籍人士外出非法工作。專案小組採取以車追人方式鎖定疑似接送外籍人士的廂型車，深入追查後發現是由鄭姓男子居中主導、幕後操控的非法仲介集團。

鄭嫌為規避查緝，除提供名下民宅作為容留非法外籍人士處所，集中管理旗下非法工作外籍人士外，並刻意挑選凌晨人車稀少之際，載運外籍人士至各處非法工作。專案小組經多月蒐證掌握其犯罪模式，於凌晨鄭嫌駕車至該民宅載運旗下外籍人士外出工作之際，攔截車輛，一舉查獲13名逾期停留外僑。

專案小組擴大追查，另於鄭嫌名下其他民宅內查獲24名非法外籍人士。專案小組歷經數月蒐證後，前後共執行2次掃蕩勤務，全案依違反就業服務法移送臺灣台中地方檢察署偵辦及台中市政府勞工局裁處，並經台中地方檢察署起訴。

移民署破獲非法仲介集團。（圖／移民署提供）

移民署北區事務大隊臺北市專勤隊隊長黃玟晸指出，由鄭嫌經營的非法人力派遣公司已非首次犯案，過去因違反就業服務法多項規定，遭台中市政府勞工局重罰新臺幣60萬元，但鄭嫌仍持續從事違法行為。

經專案小組調查，該非法仲介集團向旗下外籍人士，收取每人每日新台幣400元仲介費，初估每年不法獲利高達新台幣500萬元。鄭嫌為求派工便利，經常於廂型車內違規超載10餘名外籍人士，並深夜於國道高速行駛，專案小組在全程跟蒐過程中，冒著極大的危險及困難。

移民署呼籲，若違法聘用非法外籍人士，依就業服務法最重可處新臺幣75萬元罰鍰；非法仲介外籍人士工作最高可處新臺幣50萬元罰鍰；意圖營利者恐將面臨3年以下有期徒刑、拘役或併科新臺幣120萬元以下罰金。

移民署破獲非法仲介集團，鄭姓主嫌遭判刑。（圖／移民署提供）

