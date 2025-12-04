深夜國道變煉獄！4車連環撞再撞特斯拉 33歲男滿臉血命喪現場

聯結車猛撞3車釀連環劫，特斯拉二度追撞1死9傷。（圖 ／翻攝畫面）

國道1號南向豐原路段4日凌晨驚傳嚴重死亡車禍，凌晨1時13分左右在南向170.7公里處、豐原交流道至大雅系統交流道路段，1輛物流聯結車不明原因追撞前方3輛車輛，包含黑色廂型車、小客車與1輛白色特斯拉，瞬間引發4車連環追撞，現場宛如災難現場，貨物、紙箱與零件四散在高速公路車道上，場面怵目驚心。

事故發生後，聯結車因撞擊力道過大，整輛車直接壓在白色自小客車上方，車體嚴重變形，就在吊車進場進行救援作業時，1輛白色特斯拉又因閃避不及，再度撞上事故現場，導致「二次追撞」發生，讓救援難度與風險大幅提升。

消防單位獲報後，立即派出8個分隊趕赴現場，並啟動大量傷患救援機制。其中黑色廂型車受創最為嚴重，車頂凹陷、車體扭曲毀損，33歲男性駕駛被救出時已滿臉是血、無生命跡象，經送醫搶救後，仍於凌晨3時許宣告不治，成為此次事故唯一死者。

白色自小客車內有2名大人及1名孩童受困，消防人員緊急破壞車體救人，3人皆送醫治療，所幸僅受輕傷；特斯拉駕駛一度受困車內，救出後同樣送醫觀察。

初步統計，這起連環追撞事故共造成 1死9傷（7男3女） 的慘重傷亡。事故原因是否與疲勞駕駛、車速過快或視線不良有關，仍待警方進一步調查釐清。警方也提醒，用路人夜間行車務必保持安全距離，以免悲劇再度發生。

