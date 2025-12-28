社會中心／綜合報導

7.0強震，雙北也傳出零星災情，包括新北市丹鳳高中前的「龍安陸橋」，牆面磚塊瞬間坍塌，所幸無人受傷，另外新莊宏匯廣場前的馬路，也出現大裂縫，土城還有保全巡視過程，差點被倒塌水塔砸中，台北市則有外籍看護，地震第一時間，立刻拿枕頭護住老奶奶的頭，感動不少人！

地震瞬間，屋內不停晃動，照顧老奶奶的外籍看護，瞬間驚醒，第一時間拿來自己枕頭，護住老奶奶的頭，雙方緊緊抱在一起，老奶奶謝謝看護的不離不棄，還拍拍看護的手。地震劇烈搖晃，台北市ATT4Fun，11樓露天餐廳，裝飾燈桿還有天花板燈具，左右搖擺，尖叫聲四起，有人用餐用到一半，立刻奪門而出。巴西混血男星田舞陽表示「嚇死人了我都已經拿了逃難包，準備要跑出去。」

深夜地牛翻身！ 新北龍安陸橋磚塊坍塌、土城保全險遭水塔砸

新莊丹鳳高中前龍安陸橋 地震後牆面磚塊坍塌所幸沒砸到人（圖／民視新聞）

住在內湖11樓，巴西混血男星田舞陽，就怕地震還沒結束，已經揹好逃難包，做好逃難準備，而位於吉林路上的一家涮涮鍋，牆柱磁磚剝落，用餐民眾驚嚇不已。位於新北板橋17樓高樓層，地震瞬間吊燈劇烈搖晃，屋主直呼感覺整間房子要起飛了，來到新北市新莊丹鳳高中前，這座「龍安陸橋」，牆面磚塊坍塌，幾乎淹沒樓梯，所幸無人受傷，只是早在幾天前，磚塊脫落似乎有跡可循。新北市議員（民眾）陳世軒表示「這個地方在三天前24日的時候，就有民眾在網路上面跟我反應，這個天橋的磁磚，全部膨脹鼓起，並且有長條型的裂縫。」

板橋中山路一處社區 地震後磁磚剝落鑑定後無立即危險（圖／民視新聞）

初步檢視，天橋主體結構無異常狀況，預計三十日重新開放，而就在新莊宏匯廣場前方馬路，也出現一條長長裂縫。裂縫幾乎橫跨整座人行道，初步了解，地震前就已經有輕微裂縫，地震後裂縫寬度擴大，評估後無明顯高低差，暫不影響人車通行，土城也有一座水塔，因對地震倒塌，就卡在冷氣機上方，保全巡視過程，差點被水塔砸中，新北市板橋則傳出有人受困電梯。消防人員vs.受困民眾「小心喔你小心喔，好了好了脫困脫困。」消防人員救出受困民眾，所幸有驚無險，另外在板橋中山路一棟社區大樓，外牆磁磚剝落掉到私人巷道上，還好沒人經過無人受傷，初步了解大樓為海砂屋房，鑑定後無立即危險，一場強震，讓雙北民眾，嚇出一身冷汗。

