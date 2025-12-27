深夜地牛翻身！新莊天橋「磚牆剝落」砸階梯 區公所緊急拉封鎖線

位於新莊丹鳳高中前的龍安陸橋，因地震造成紅磚掉落在階梯上。（翻攝畫面）

全台昨（27日）深夜激烈搖晃，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里處，地震深度72.8公里。此次地震全台有感，新北市測得最大震度4級，也發生零星災情，其中新莊區丹鳳高中前的人行天橋，因地震外牆磁磚掉落，現場已由區公所人員拉設封鎖線。

位於新莊丹鳳高中前的人行天橋「龍安陸橋」，外牆是紅磚砌成，因地震新北市測得4級，部分紅磚掉落在上橋的階梯，意外發生第一時間，現場已由區公所人員拉設封鎖線，進行安全防護，並通報相關單位後續處理，所幸沒有造成路人受傷。另外，宏匯路口地面出現裂縫。

新莊龍安陸橋因強震發生紅磚剝落，區公所派員拉封鎖線。（翻攝畫面）

根據消防局初步了解，新北市並未傳出重大災害或人員傷亡。新北市府各單位持續保持警戒，進行巡查，並提醒市民注意安全，防範可能之餘震。

