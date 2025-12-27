深夜地牛翻身！睡覺時遇地震 消防署提醒「這樣做」

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

昨（27）日23點5分發生芮氏規模7.0強震，根據中央氣象署發布地震報告，此次地震震央位在宜蘭縣政府東方32.3公里的東部海域，地震深度72.8公里。

昨（27）日23點5分發生芮氏規模7.0強震。（示意圖／Unsplash）

消防署在臉書發文提醒，若是在睡覺時發生地震，第一時間要先保護好自己，不要急著下床逃生，可以用棉被和枕頭等物品保護頸部和頭部，以免被掉落物砸傷。如果床邊有危險物品如窗戶、鏡子或是重物，盡量避開，避免玻璃破碎割傷，或是物品倒塌被壓到。待到搖晃停止後，再下床確認環境，記得檢查瓦斯是否外洩，以及電線狀況。

廣告 廣告

平常也可以準備好鞋子、手電筒等品，若是需要移動或是發生停電才能即時行動。開門之後確認逃生路線，必要時根據指示避難，並留意餘震。

最後消防署也提醒民眾，準備好避難包、固定家具、確認家人是否具備避難知識等等，才能在緊要關頭保護好自己與家人。

更多FTNN新聞網報導

7.0強震全台有感！0403花蓮強震後最大 氣象署：1周內防範規模6.0以上強餘震

地震當下直擊！桃園機場第二航廈天花板掉落 旅客扛行李奔逃

7.0強震撼科技園區！台積電竹科少數廠達疏散標準 「以人員安全為最優先」

