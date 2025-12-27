深夜地震狂搖怎麼辦？牢記3保命原則：不要著急下床

27日23時05分，宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震。（圖／翻攝自氣象署）





27日23時05分，宜蘭縣政府東方約32.3公里的台灣東部海域發生芮氏規模7.0地震，震感明顯，不少民眾在深夜被劇烈搖晃驚醒。消防署提醒，地震發生當下最重要的是第一時間保護自身安全，切勿慌亂逃生，以免造成二次傷害。

不要急著下床或衝出房間

消防署說明，地震搖晃時，不要急著下床或衝出房間，先留在床上，用棉被、枕頭保護頭部與頸部，避免被掉落物砸傷，並且遠離危險物品，如果床邊有窗戶、鏡子、櫃子或重物，盡量翻身避開，降低玻璃破裂或物品倒塌的風險。而鞋子、手電筒等物品應放床邊，平時就準備好鞋子、手電筒，停電或需要移動時才能安全行動。

廣告 廣告

消防署表示，要等搖晃停止再行動，確認主要搖晃結束後，再下床檢查環境，注意是否有瓦斯外洩、電線掉落等狀況。務必保持冷靜，避免餘震受傷，並開門確認逃生路線是否暢通，必要時依指示疏散，隨時留意後續餘震。

消防署也提醒大家，防災不是臨時抱佛腳，而是平時就要準備好，今晚不妨可以檢查一下，家裡有沒有緊急避難包、家中家具是否固定、家人是否知道地震時該怎麼做等，「一起做好準備，才能在關鍵時刻保護自己與家人。」

地震最佳避難原則為「趴下、掩護、穩住」

氣象署也多次強調，地震發生時的最佳避難原則為「趴下、掩護、穩住」。專家說明，地震時通常不是天花板先崩塌，而是家具、物品掉落或翻覆造成人員受傷，因此應立即趴下，雙手保護頭頸，躲到穩固的桌子下方作為掩護，並抓住桌腳，隨桌子移動形成防護屏障，直到主要搖晃結束。

針對使用拄拐杖或簡易輔具、仍可行動的民眾，氣象署提醒，同樣應遵循「趴下、掩護、穩住」原則，先利用輔具蹲下，保護頭頸後再進行掩護。而行動不便、需使用輪椅或在病床上的民眾，若無法移動至桌下，則應立即固定車輪或床位，保持原姿勢不移動，並以枕頭、書本或任何可用物品護住頭部與頸部，直到震動停止。

優先保護頭頸並迅速遠離建築物

此外，若身處戶外或無法取得桌子掩護時，應優先保護頭頸並迅速遠離建築物、招牌及電線；搭乘捷運、公車或手扶梯時，則應緊握扶手、穩住身體，避免因緊急煞車或人群推擠而跌倒受傷。

氣象署呼籲，地震來臨時往往只有短短數秒可反應，平時就應反覆演練「趴下、掩護、穩住」的抗震保命三步驟，並定期檢視家中家具是否固定、避難包是否齊全、逃生路線是否清楚，才能在關鍵時刻將災害風險降到最低，保護自己與家人的安全。