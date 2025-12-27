深夜地震發生 賴總統籲國人注意安全、相互報平安

宜蘭外海27日晚間11時許發生規模7.0地震，賴清德總統今天(28日)零時透過臉書發文表示，希望大家一切平安，對於後續可能的餘震，也請提高警覺，讓一切平安。

總統指出，時間已晚，請各位國人朋友注意自身安全，若尚未就寢，建議可主動傳訊或撥打電話，向家人及親友報平安。

他也強調，相關單位都已掌握各地狀況，政府會確保民眾的安全。