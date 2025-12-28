深夜地震竹科突現「紅線大塞」！7.0強震一搖秒回廠 工程師揭真相

實習記者藍子瑄／綜合報導

7.0強震後往竹科路上立刻湧現塞車車潮。（圖／翻攝自Threads）

宜蘭外海27日深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震，震感明顯，不僅嚇醒不少民眾，也引發一波意想不到的「深夜車潮」。有網友發現，地震後深夜時段，Google Maps顯示新竹科學園區周邊多條道路出現橘線、紅線壅塞情形。對此，曾在台積電任職的工程師透露，強震一來，值班人員往往得第一時間返廠確認設備狀況，引發網友留言致敬。

針對地震影響，新竹縣長楊文科表示，此次地震新竹縣明顯有感，呼籲鄉親留意自身安全、彼此報平安，若發現災情應立即撥打119通報；同時提醒民眾遵循「趴下、掩護、穩住」原則，並持續警戒可能發生的餘震，檢查家中瓦斯管線與門窗是否異常。

新竹市長 高虹安 則指出，地震發生後，新竹市震度為4級，目前119尚未受理相關災害案件，也未接獲建築物毀損通報。市府已啟動應變機制，呼籲市民注意安全，一般需求可撥打1999市民專線，緊急災情請撥119。

此外，新竹科學園區管理局也說明，目前園區內水電供應正常，僅生醫園區生技大樓及第三生技大樓發生電梯故障，已聯繫廠商處理，園區整體運作未受影響，部分廠商已預防性疏散人員。

至於為何深夜會出現大量車潮？一名網友在 Threads 發文直言，「超巨大地震，明天台積電要人滿為患了」，引發大量科技人共鳴。貼文曝光後，不少網友現身分享經驗，指出半導體產線對震動極為敏感，一旦發生強震，機台可能自動啟動保護機制，值班或備勤工程師必須第一時間返廠，確認設備狀況。

曾在台積電任職的工程師也分享，只要輪值 on call，遇到地震被震醒，「幾乎不用多想，直接回公司」，早已是園區內的默契。相關討論引來網友致敬，「比營區召回還快」、「效率跟責任感真的不簡單」、「美國搶不走台積電不是沒有原因」，甚至直言「護國神山，是工程師們撐起來的」。

對此，台積電於今（28）日凌晨回應，表示針對少數達到疏散標準的竹科廠區，已依緊急應變程序第一時間疏散人員並完成清點，確認全員平安。目前各廠區工作安全系統、水電供應及防震監控皆正常，未傳出重大受災情形，後續也正進行設備巡檢與校正作業。

