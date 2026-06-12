深夜埋伏到天亮 屏東環保局結合AI科技打擊環保犯罪 109件重大案件送辦

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環保稽查人員經常在深夜執勤深入偏遠地區埋伏守候與警方聯手查緝不法業者。（ 朱窈慧翻攝）





屏東縣政府環保局近年為強力打擊非法棄置廢棄物，推動「天羅地網攔查行動及科技執法」專案，由過去被動受理檢舉轉為主動查緝，結合警察機關及科技監控，全面圍堵環保犯罪。統計自112年至115年5月中旬止，環警聯手攔查曳引車等運輸車輛707輛次，查獲重大刑事案件109件，查扣犯罪機具52輛；另透過科技執法查獲違規棄置案件達1,209件，展現強大執法成效。





環保局指出，環保稽查人員經常在深夜執勤，深入偏遠地區埋伏守候，與警方聯手查緝不法業者。稽查工作不僅需面對蚊蟲叮咬與惡劣環境，更可能遭遇高風險追緝情況，是守護環境的重要無名英雄。

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環保局稽查科長王奕軒分享，114年7月凌晨接獲高屏溪大洲堤防非法回填通報，稽查人員趕赴現場時，嫌犯見狀棄車逃逸。為掌握犯嫌行蹤，稽查人員徹夜埋伏守候至天亮，最終成功逮獲返回現場的嫌犯，並透過車斗殘留物比對蒐證，會同警方依法移送偵辦並查扣機具。





另一件案例則發生於114年8月，環保局與警方在國道10號里港交流道執行聯合攔查時，查獲一輛載運土方的曳引車。雖駕駛出示完整文件，但稽查人員察覺異常油污氣味，進一步查證發現文件所載土資場早已停工。經採樣送驗後確認載運物為超標污泥事業廢棄物，當場扣車並將涉案人員移送法辦。





為提升查緝效率，屏東縣自115年起導入AI智能判讀系統，在全縣25處非法棄置熱區建置50支AI辨識監控設備，透過24小時自動監測可疑車輛及異常傾倒行為，即時發出警示，大幅提升執法效能。此外，環保局也爭取環境部800萬元補助，擴增智慧圍籬系統，由原有5處增加至21處，結合雲端資料庫、車牌辨識及物聯網技術，建立更完整的智慧防護網。





屏東縣長周春米表示，環保犯罪具有高度機動性與隱蔽性，縣府將持續透過環警檢合作及科技執法強化查緝能量，守護屏東環境。她也感謝第一線環保稽查人員長期犧牲假日、日夜奔波執勤，默默守護家園，呼籲民眾共同支持環保工作，並警告不法業者切勿心存僥倖，以身試法。

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