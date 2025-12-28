深夜大地震！台積電運作系統正常：少數竹科廠區人員疏散

昨晚大地震，台積電疏散部分竹科員工。資料照，美聯社



昨（27日）深夜11時05分宜蘭外海發生芮氏規模7地震，強度僅次921等大地震，全台多縣市震度達4，相當有感。對此，台積電對外說明，少數竹科廠區達疏散標準，以員工安全為第一優先，啟動緊急應變程序，並盤點確認各廠區工作安全系統運作正常。

根據中央氣象署監測，昨晚深夜宜蘭外海發生芮氏規模7地震，地震深度達72.8公里，屬於中層地震，全台有感。震度達4級縣市有基北北桃、宜花東、新竹縣市、苗栗縣、中彰投，嘉義縣市、台南市，而高雄、屏東震度3級；連江縣、澎湖縣為震度2，金門縣震度1。

台積電為此說明，少數竹科廠區已達疏散標準，公司以人員安全為第一優先，當下以依緊急應變程序進行人員室外疏散、清點，各廠區工作安全系統運作正常。

國科會則表示，竹科、中科、南科等3座科學園區的運作也正常，沒有受到地震影響，將持續追蹤關注各廠區、廠商的狀況。

