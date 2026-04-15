媽祖會什麼才藝？曾勇敢退婚？12題測驗揭媽祖傳說
深夜失控翻車！屏東22歲男駕車自撞分隔島亡 轎車零件噴飛滿地
屏東市14日深夜發生一起死亡車禍，一名22歲黃姓男子駕車行經復興南路一段時，不明原因偏移車道，自撞中央分隔島後翻車，黃男當場重傷昏迷，經送醫搶救後仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。
警方指出，事故發生於晚間11時33分許，黃男當時沿復興南路一段由南往北行駛，原本位於外側快車道，卻突然偏移至內側快車道，隨後高速撞上中央分隔島並翻車。強烈撞擊力道不僅讓車體嚴重毀損，零件四處噴飛，現場一片狼藉。
消防局獲報後，立即派遣5車11人前往救援，抵達時發現黃男受困駕駛座，已無呼吸心跳（OHCA）。救護人員緊急處置後將人送往醫院搶救，最終仍因傷勢過重宣告死亡。
警方初步研判，事故可能與車速過快及變換車道操作不慎有關，至於是否酒駕，警方表示已由醫院進行抽血檢驗，後續將報請檢察官相驗，以釐清完整事發經過。
更多鏡週刊報導
日失蹤男童陳屍農道雜木林！警曝「外人根本不會去」 提到死因警方全安靜
宏泰人壽涉淡水購地弊案！ 宏泰集團主席林鴻南1000萬交保限制出境
破冰訊號？南韓宣布援助伊朗50萬美元 特使出訪同步「撒幣」營造友好氛圍
其他人也在看
嘴上嫌棄心裡卻愛得要命！ 這3大星座男的嘮叨其實是另類告白
有些星座男愛人的方式很特別，嘴上嫌東嫌西，心裡卻在乎得要命。這3大「口是心非」的代表星座，對另一半的嫌棄其實隱含著愛意。
賈永婕「一刀切」想變大學生！慘遭他吐槽：超醜歐巴桑…
娛樂中心／周希雯報導台北101董事長賈永婕結婚24年，育有3名孩子，一家五口感情融洽，他也不時以幽默風格分享家庭日常。他表示，近日嘗試了「一刀切」的髮型，本來期望回家後會被稱讚「根本大學生」，結果老公只是給了「沒有情緒價值的誇獎」，兒子更是毒舌狠批「超醜、歐巴桑」，令賈永婕心碎不已，直喊「說好的大學生呢？？？」
超級食物「藍莓」怎麼洗？名醫曝「2原則」：否則吃進農藥
藍莓因富含花青素、多酚等，可抗氧化、抗發炎，被稱為「超級水果」，如何正確清洗，向來備受關注。醫師劉博仁表示，市售藍莓偶而會出現農藥殘留超標，但不是高殘留率水果，目前最安全、最簡單的方式為「清水沖洗加上輕揉藍莓。」
不吃油炸！婦天天喝「這健康飲品」看報告嚇傻 營養師揭密：肝臟的毒藥
台灣氣候適合種植多樣水果，因此素有「水果王國」之稱。雖然水果富含營養，不少人會將其打成果汁飲用，認為同樣能攝取營養，但其實這樣的觀念並不完全正確。營養師邱世昕分享，一名58歲婦人為了養生，每天飲用一大杯現榨柳丁汁，未料健檢時卻被診斷出重度脂肪肝，讓她相當震驚。她提醒，即使是健康的水果，也應適量攝取，每日上限約為兩個拳頭大小，且建議以整顆食用為佳。若打成果汁，會使果糖快速進入體內，增加肝臟負擔，進而提高罹患脂肪肝的風險。
「零食界好市多」熄燈！疲老闆宣布結束營業：真的撐不下去
【緯來新聞網】嘉義知名零食電商「疲老闆」，被不少消費者封為「零食界好市多」，然而去年卻爆出財務危機，
狂吃「3食物」恐害罹癌！營養師點名「1款國民零嘴」：發霉產生劇毒
現代人飲食高油、高糖，又少纖維，加上久坐少動，恐增加罹癌機率。營養師孫語霙提到，若想遠離癌症，應減少攝取「3種食物」，包括加工肉品、酒精，還有過期花生，一旦發霉、變質就會產生毒素，增加罹患肝癌、食道癌、大腸癌的風險，不可不慎。
不倫粿粿又閃兵！王子37歲生日遭求償百萬 粉絲湧社群吐這句
男星范姜彥豐的妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌藝人王子（邱勝翊），范姜對2人提告侵害配偶權。士林地院昨（14日）下午開庭，而正好也是王子的37歲生日，王子的微博也湧入粉絲祝福。
一日閃紅綠雙燈？森崴開盤跌停後急拉漲停 來回震盪20%
森崴能源（6806）在子公司風電案踩雷後，宣布每股虧損高達60元，隨後連吞7顆綠燈，沒想到今日股價在開盤時直殺跌停後，盤中竟然直接拉上漲停，來回震盪20%，一日雙燈也讓市場相當驚愕。
才砸5.2億搶進南亞科！「最大韭菜」認賠殺出？出清1500張損失829萬
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導記憶體雙雄之一的南亞科（2408）13日公布今年首季財報，其中營收達490.87億元，稅後淨利為260.58億元；單季每股盈餘（EPS）為...
莫名痠痛、疲勞找不出原因？醫警告：這3種食物讓慢性發炎更嚴重
身體出現痠痛、容易疲勞，卻又檢查不出明確原因，很多人第一時間會以為只是太累，但家醫科醫師魏士航提醒，這種狀況很可能與「慢性發炎」有關，要少吃3種食物，避免發炎更嚴重。
轟年輕人不婚不生「沒小孩拜過不好」 江柏樂遭炎上親揭真相
命理師江柏樂資歷長達30年，是政商名流及藝人指定的風水師，沒想到才開通Threads帳號的他，第一篇PO文就針對「不婚不生」的年輕人開砲，立刻遭到網友炎上，對此，他做出回應。
日月潭遊突心梗 醫消聯手60分神速保命
[NOWNEWS今日新聞]台北一名劉姓男子本月初與家人赴日月潭旅遊，不料剛抵達目的地便突發胸悶、冒冷汗。南投縣消防局獲報後，啟動「到院前12導程心電圖」遠端傳輸，與亞洲大學附屬醫院醫師連線，判定為急性...
風評：汽油凍漲、塑膠袋價飆─賴政府腦袋塑化了？
賴清德政府在民生政策邏輯的自我矛盾，呈現「油價凍漲、塑膠袋狂飆」的奇特現象：一方面在能源價格上採取溫情主義的「凍漲」，行政院長卓榮泰要求全民對中油說「謝謝」；另一方面卻加強推動塑膠袋收費政策，湧現「塑膠袋之亂」，造成民眾恐慌，掏空老百姓的荷包。這個政府的思維，為何已然塑化？塑膠袋價格暴漲，有錢你也買不到！民間一包小塑膠袋從15元漲到25元，甚至有錢也買不到！......
賈永婕換新髮型！兒子一看秒吐槽「超醜歐巴桑」：你的頭髮是一個板子
賈永婕透露，自己原本計畫將頭髮留長，並在進行造型前明確向髮型師表達此一想法。不過髮型師提醒，「你上一次說這句話之後，頭髮就變很短。」對此，她當時仍自信回應這次不會重演，未料最終仍在過程中「一刀剪下」，讓她無奈表示「又是一個意外」，形容人生常常不如預期。完...
25歲男貪方便「隱形眼鏡半年沒拔」 黏角膜上拿不出來急就醫
據《九派新聞》報導，郭男自國中開始近視，目前雙眼約600度，配戴隱形眼鏡已有7年。近半年因工作忙碌，長時間未取下鏡片，甚至養成連續配戴的習慣。他回憶，過去並未出現明顯不適，因此未加留意，認為不摘反而較為方便。直到5天前，郭男陸續出現眼睛紅腫、畏光、流淚及分泌物...
鍾瑶被封最美工地主任！ 解鎖新身分「轉行賣鞋」
以模特兒出身橫跨戲劇、實境節目與創作領域的鍾瑶，不僅在螢光幕前表現亮眼，也憑藉其獨具風格的穿搭品味成為時尚圈關注焦點。甫結束米蘭時裝週行程的她，近來行程滿檔，14日受邀現身臺中漢神洲際購物廣場，擔任百貨女鞋品牌一日店長活動。鍾瑶參與演出的客語影集《都市開基祖》開播即霸榜，在劇中飾演全台首位女工地主任，角色演出相當出色，還因此有了「最美工地主任」的封號。
清晨驚魂！高雄大樓7樓竄火舌 22車50人急搶救
清晨驚傳火警！高市前金區河南二路一棟住宅大樓7樓今（4/15）6時15分驚傳火警，火舌自窗竄出、濃煙瀰漫，數十名住戶緊急疏散。消防局出動22車、50人搶救，約半小時撲滅火勢，所幸未釀傷亡，初步研判疑為冷氣室外機故障引燃屋內雜物，確切原因仍待進一步調查釐清。
不只外表吸睛！4生肖女自帶「高質感又溫柔」，「這位」人美心更善讓人忍不住被吸引～
不只長相出眾，氣質自然出挑，更難得的是，她們內心柔軟、待人真誠，總能在不經意間散發出讓人安心的魅力。這樣的人，不需要刻意討好，也不用強勢存在，卻能在群體中默默成為大家最喜歡、最信任的存在。以下這四個生
被李貞秀點名民眾黨蛀蟲！陳智菡：人身攻擊不是一兩次，上任前就開始
前民眾黨不分區立委李貞秀遭開除黨籍，喪失立委資格後火力全開大上政論節目，不但將砲口對上現任黨主席黃國昌批評他「偽君子」、「一派胡言」，也將矛頭指向陳智菡、許甫夫婦，轟二人是「民眾黨蛀蟲」。對此，民眾黨團主任陳智菡今（15）日回應表示「昨天她在節目攻擊我跟我的先生，我必須要很遺憾地說，她過去對我的人身攻擊也好、口不擇言的抹黑也好，不是一兩次了，甚至她上任之前就開始。」
不斷更新／媽祖停駕西螺福興宮 縣長張麗善接駕
不斷更新／媽祖停駕西螺福興宮 縣長張麗善接駕