深夜失控翻車！屏東22歲男駕車自撞分隔島亡 轎車零件噴飛滿地

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

屏東市14日深夜發生一起死亡車禍，一輛轎車因不明原因自撞翻覆，駕駛傷重不治。（翻攝畫面）

屏東市14日深夜發生一起死亡車禍，一名22歲黃姓男子駕車行經復興南路一段時，不明原因偏移車道，自撞中央分隔島後翻車，黃男當場重傷昏迷，經送醫搶救後仍宣告不治，詳細事故原因仍待警方進一步釐清。

警方指出，事故發生於晚間11時33分許，黃男當時沿復興南路一段由南往北行駛，原本位於外側快車道，卻突然偏移至內側快車道，隨後高速撞上中央分隔島並翻車。強烈撞擊力道不僅讓車體嚴重毀損，零件四處噴飛，現場一片狼藉。

廣告 廣告

消防局獲報後，立即派遣5車11人前往救援，抵達時發現黃男受困駕駛座，已無呼吸心跳（OHCA）。救護人員緊急處置後將人送往醫院搶救，最終仍因傷勢過重宣告死亡。

警方初步研判，事故可能與車速過快及變換車道操作不慎有關，至於是否酒駕，警方表示已由醫院進行抽血檢驗，後續將報請檢察官相驗，以釐清完整事發經過。

更多鏡週刊報導

日失蹤男童陳屍農道雜木林！警曝「外人根本不會去」 提到死因警方全安靜

宏泰人壽涉淡水購地弊案！ 宏泰集團主席林鴻南1000萬交保限制出境

破冰訊號？南韓宣布援助伊朗50萬美元 特使出訪同步「撒幣」營造友好氛圍