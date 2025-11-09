深夜失蹤！印度4歲女童遭擄走侵犯 傷重倒臥血泊

印度一名4歲女童半夜被陌生人抱走並侵犯。（示意圖／翻攝自Pexels）





印度西孟加拉邦胡格利區（Hooghly）近日發生一起綁架性侵案件，一名年僅4歲的女童在熟睡時被陌生男子擄走並遭受侵害，事件引發社會強烈憤怒，並在塔拉凱什瓦爾鄉村醫院（Tarakeswar Rural Hospital）爆發抗議，矛頭指向當地警方與醫療單位涉嫌失職。

綜合外媒報導，警方指出，事件發生於7日凌晨，地點位於塔拉凱什瓦爾火車站附近。女童與外祖母當時暫住在車站周邊的鐵路棚屋內。外祖母回憶，女童在睡夢中突然失蹤，疑似遭人割破蚊帳後抱走。她哽咽表示：「當時她就睡在我身邊，我完全不知道她何時被抱走。我們被迫流落街頭，因為房子都被拆了，我們沒有家。」家屬通報後展開搜尋，直到當天下午才在火車站旁的排水設施附近找到人。

女童被找到時身上多處受傷、滿身血跡，身體狀況極度危急，臉部也可見明顯受傷痕跡。她倒臥在地，她被緊急送往塔拉凱什瓦爾鄉村醫院接受急救，隨後再進一步檢查。不過家屬控訴，醫院未即時通報警方，協助受害人保護與取證，更指稱他們前往警局報案時遭到拒絕，導致關鍵時間延誤。

事件曝光後，印度人民黨（BJP）地方幹部帶領多名支持者前往醫院抗議，指責警方與醫院處置不當，要求當局全面調查。本屆孟加拉邦議會反對黨領袖阿迪卡里（Suvendu Adhikari）也在社群平台公開點名西孟加拉邦首席部長瑪瑪塔·班納吉（Mamata Banerjee），痛批她「治理失敗」，指警方在案件發生後態度消極，甚至試圖淡化案件。

阿迪卡里強調，案件的嚴重性不容忽視，卻遲遲未正式立案。他抨擊當地警方「忽略誓言、逃避責任」，要求中央與邦政府介入，保障受害家庭的權益。目前警方已拘留女童的祖父，正在釐清此案是否與他有關，案件仍在調查中。

