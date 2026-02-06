《深夜小狗神祕習題》中文版 5月震撼登場
記者劉昕翊／綜合報導
果陀劇場37週年開春大戲《深夜小狗神祕習題》中文版，將於5月29日起登陸全臺，集結令人屏息的夢幻卡司，金馬影后丁寧、新生代天才演員劉修甫，以及劉亮佐、蔡燦得、李璇等表演能量豐沛的演員，將情感張力推至極限，勢將在全臺掀起一場視覺與心靈的雙重風暴。
改編自馬克・哈登（Mark Haddon）熱銷全球200萬冊同名小說的《深夜小狗神祕習題》，不僅被讀者奉為經典，更獲得國際頂尖媒體與思想領袖一致推崇；此次中文版講述一位對質數著迷、熱愛福爾摩斯的自閉症天才少年，其卻對混亂的人類情感感到恐懼，一場鄰居家的神祕小狗命案，打破其規律運行的世界，獨自踏上尋找母親、揭開家庭真相的旅程。
金馬影后丁寧從影多年，此次在劇中飾演少年的母親，將細膩詮釋現代女性在面對家庭責任與自我追求間的掙扎與痛苦；丁寧表示，這部戲讓每一位身兼多重角色的女性都能找到共鳴，即便世界充滿誤解與遺憾，愛依然有力量帶他們找到出口。曾入圍金馬獎的劉修甫，在這部劇中也將挑戰演出對質數著迷、熱愛福爾摩斯的15歲自閉症天才少年克里斯多福；為貼近角色，劉修甫形容，這次最大的難題是「必須真正理解他的世界」，不是模仿，而是回到一個對世界毫無防備、只相信真相與邏輯的狀態，這樣的表演才能讓角色不流於標籤，回歸到少年最單純、不帶雜質的內心。
此外，《深夜小狗神祕習題》中文版更邀集劉亮佐、蔡燦得、李璇、呂曼茵、凱爾、狄志杰、王也民、辰亞御等劇場與影視重量級演員，卡司能量全面爆發，透過嶄新的舞臺語彙、精準的燈光與節奏設計，將少年大腦中的質數世界、星空想像與混亂都市，具象化呈現在觀眾眼前，不僅是一場看戲的經驗，更是一場關於「理解」與「原諒」的深度沉浸式心靈洗禮。2月4日會員優先開賣，2月9日全面售票。
果陀劇場37週年開春大戲《深夜小狗神祕習題》中文版，將於5月29日起登陸全臺，掀起一場視覺與心靈的雙重風暴。（果陀劇場提供）
