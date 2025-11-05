深夜巡邏變「追劇」警車內滑抖音遭拍！ 台中警澄清真相、2員警被申誡

台中警被拍看短片分局急澄清：已申誡處分。（圖 ／翻攝畫面）

台中市驚傳警員「執勤追劇」風波，，一段影片在社群平台瘋傳，只見2名警察坐在巡邏車內，疑似觀看抖音影片，民眾上前拍攝並質問「是哪個派出所的？」影片曝光後引發熱議；對此，台中市警察第二分局出面澄清，指出當時員警並非刻意追劇，而是手機跳出影音訊息誤點開，不過行為仍違反勤務紀律，已依規定各記申誡2次。

事件發生在11月4日深夜，地點位於台中市西區華美街，當時隸屬警二分局立人派出所的余姓與陳姓2名員警執行巡邏勤務，巡邏車暫停路邊時，正好有民眾發現車內螢幕閃爍，疑似播放短影音，便以手機拍下過程並上傳網路。影片曝光後，不少網友留言質疑警方「上班偷滑手機」、「執勤變追劇」，甚至有人批評影響警察形象。

廣告 廣告

台中市警二分局表示，經調查監視與影片內容，確認當時巡邏車確實停於安全路邊，員警正在查看通話及公務訊息，不過副駕駛座的余姓員警手機跳出影音通知，他順手點開畫面瀏覽，確有短暫觀看社群影片的情況，警方坦言此舉屬勤務疏失，已依法記兩人申誡2次，並將追究主管督導不周之責。

警二分局強調，執勤期間員警應專注於治安及交通維護，不得有任何足以損害警察形象的行為。針對本案，分局除懲處相關人員外，也已全面強化勤務教育與深夜巡邏督導機制，確保同仁遵守紀律，重塑警察公信力。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

黃明志到警局報到 雪碧揭與謝侑芯生前最後對話：不准你們罵她

渣中之王？謝薇安爆黃明志15年戀情真相 神秘女友多年陪伴

黃明志捲謝侑芯案遭通緝！正妹網紅自爆收過邀約 「5大話術」狂試探