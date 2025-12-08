深夜巨響！ 府中站定食8氣爆 路人遭墜落物擊中躺地

新北市 / 綜合報導

新北市板橋區府中商圈今（8）日凌晨驚傳氣爆意外！位於2樓的連鎖餐廳定食8發生氣爆，強大力道讓整層樓炸爛，招牌以及玻璃噴濺，造成6人受傷。附近的店家說當下整棟樓都在晃動並伴隨巨大聲響，以為是地震；還有住戶睡在家裡，窗戶被震碎，額頭被噴濺的玻璃砸中，整起案件宛如「台中新光三越氣爆」翻版！所幸事發當下餐廳沒有營業，也沒有員工在內，究竟什麼原因導致，還有待調查釐清。

氣爆瞬間，大樓外牆噴飛四濺，民眾聽到爆炸巨響所有人著急閃躲，但有人直接被墜落物擊中，躺在地上爬不起身，有人逃過一劫接著馬上折返，確認傷者狀況，附近民眾也趕緊聚集幫忙，驚險畫面從另一角度，也能看出當時窗框玻璃，直接噴到對面騎樓，揚起煙塵嚇壞路人。

地面上一片狼藉，玻璃碎片餐廳招牌散落，警消救護人員忙進忙出，要協助將傷者送醫，事發就在新北板橋府中商圈，重慶路上2樓的連鎖餐廳定食8，8日凌晨將近1點突然氣爆，附近業者心有餘悸還以為是地震，目擊業者說：「很大聲，整棟都在震動，據我的了解的話，這個時間2樓應該是沒有在營業，研判應該是氣爆。」

從制高點來看，原本的玻璃窗以及招牌都已經損毀，隔音棉以及板材外露樑柱損傷，事發當下招牌噴飛超過十公尺，碎片四濺附近鄰居也遭波及，總共29戶屋損其中5戶14人安置，傷者房東說：「她睡在床上，玻璃破掉，沒有窗簾就，砰，噴過來噴到床上。」新北市板橋區區長陳奇正說：「那有關玻璃破損，或是門窗沒有辦法開啟等等，之類的相關的問題，還有包括一些沒有辦法營業的，經濟上的一些損失，我們都請他們先做一個登錄。」

目前已知6人受傷，深夜氣爆宛如台中新光三越翻版，所幸氣爆當下在深夜，餐廳並未營業員工也不在店內，否則後果不堪設想，目前暫無民眾提告，但究竟為何發生氣爆，是否涉及公共危險，相關單位正在調查釐清，新北檢也已經已他字案調查。

