深夜巨響！桃園公寓凌晨驚傳氣爆 1人OHCA送醫搶救
即時中心／陳奕劭報導
桃園市桃園區秀山路一處公寓今（13）日傳出氣爆意外，警消出動大量人車搶救，救2男2女，其中1名獨居老婦人OHCA，送醫搶救中。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。
桃園傳出氣爆意外
據了解，秀山路一處公寓傳出氣爆意外，警消獲報後出動大量人車搶救，火勢在半小時左右撲滅，並在4樓救出獨居婦人，另從5樓救出2男1女，其他住戶則自行脫困。
事後民眾心有餘悸受訪說，那時大家都在睡覺，聽到爆炸聲嚇一跳，心想可能是瓦斯氣爆，但沒聞到味道。
桃園一處公寓深夜氣爆。（圖／民視新聞）
事因疑瓦斯氣爆
桃園區玉山里長林于翔受訪表示，1點快2點的時候發生氣爆。第一聲是比較大聲，第二聲就比較小聲。玻璃濺到很外圍，目前有2人送醫院、其中1名是獨居的長者，詳細情況等後續到醫院才清楚。
林于翔指出，意外發生原因疑似是瓦斯氣爆，過程中沒有出現火花，突然間就一聲巨響爆炸，剛好是深夜，沒有波及路人。
桃園區玉山里長林于翔。（圖／民視新聞）
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