深夜巨響！老舊貨車疑「電線暴走」 五股露天停車場瞬間變火海

新北市五股區中興路一處私人戶外露天停車場，2日深夜驚傳嚴重火燒車事故。一輛停放在場內的搬家公司小貨車不明原因突然起火，過程中疑似發生爆炸，火勢在短時間內迅速擴大，猛烈火焰與濃煙照亮夜空，並接連波及周邊停放車輛，導致整個停車場瞬間陷入一片火海，場面相當駭人。

警消單位於晚間11時7分接獲民眾報案後，立即出動人車趕赴現場搶救，所幸火勢最終被控制並撲滅，未造成人員傷亡，這起火警仍造成包含肇事貨車、行動餐車及其他汽、貨車在內共9輛車輛受損，其中更有3輛幾乎全數焚毀，財物損失相當嚴重。

3日警方鑑識人員與消防火災調查小組再度進入現場進行詳細勘查，經初步鑑識發現，最早引發火勢的搬家公司貨車，其車斗後半部的升降設備馬達電線處，留有明顯通電短路與高溫燒蝕痕跡，研判極可能是電線老化導致走火，進而引燃車輛；此外，警方也調閱多輛進出停車場的行車紀錄器畫面還原事發經過。畫面顯示，該輛貨車在晚間10時50分返回停車場停放後離開，當時車燈仍處於開啟狀態；而在23時11分離開停車場的車輛行車紀錄中，已清楚拍到該貨車開始燃燒，緊鄰停放的行動餐車也全面陷入火勢，最終形成大規模延燒。

鑑識小組並未在現場發現任何可疑引燃物或人為縱火跡象，雖然行動餐車內留有一桶瓦斯桶，閥門呈現關閉狀態但有輕微洩漏情形，不過該餐車早在當日下午3時多便已停放於現場，調查人員研判與此次火警的直接關聯性不高。

由於停車場旁的工廠適逢假日休息，現場人車單純火勢也呈現以小貨車為中心向四周擴散的燃燒型態，進一步支持「電線走火」的推論，警方表示，後續仍將擴大調閱周邊監視器畫面，確認是否有其他可疑異狀，以釐清完整起火原因與責任歸屬。

