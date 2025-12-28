深夜強震全台有感！賴清德：想起921地震

▲賴清德出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，提及深夜地震太強烈，想起1999年的921。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（28）日上午出席「2025客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮」，肯定得獎者對客家事務與台灣社會貢獻，而致詞時先提及昨日深夜強震，因為非常強烈，不免想起1999年的921地震，所幸未傳出重大災情，今天才能放心出席表揚典禮。

賴清德致詞時首先提到，昨天晚間發生的地震又快又急，也震得非常劇烈，讓他想起1999年的921地震，因為擔心台灣各地是否出現災情，因此立即聯繫行政院卓榮泰院長以了解各地狀況。

廣告 廣告

賴清德說，所幸天佑台灣，震央位於宜蘭東北方32公里、深度約73公里，多數地區最大震度都是4級，未傳出重大災情，今天才能放心出席表揚典禮。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

深夜強震幸無重大災情 卓榮泰直呼：天佑台灣！

地震後「亂髮歪領帶」開記者會！陳達毅還原過程：下床就衝氣象署

規模7地震後校園漏水 五股國小62歲工友維修墜樓、頭部重創不治