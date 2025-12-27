生活中心／綜合報導

27日深夜，台灣東部海域突發芮氏規模7.0強震，全台多地天搖地晃，再度引發民眾對「強震是否成為常態？」的關注。事實上，根據維基百科與歷史資料整理，台灣自有紀錄以來，曾多次發生規模7以上地震，其中不少對社會與城市造成深遠衝擊。

盤點台灣有紀錄以來10大地震（規模7↑）

【最大規模】1920年 花蓮外海地震（約8.0）

根據維基百科與地震史料記載，1920年花蓮外海地震被視為台灣近代有紀錄以來規模最大的地震之一，震央位於花蓮外海。主震釋放能量極高，全台多地出現明顯搖晃，由於發生於早期年代，當時測站與通訊條件有限，詳細災情難以完整保存，但學界普遍認定其影響範圍廣、破壞力極大，是台灣地震史上的重要指標事件。

【災情最慘】1999年 921集集大地震（7.3～7.6）

1999年9月21日凌晨，南投集集發生強烈地震，根據不同單位測得規模介於7.3至7.6之間。地震造成車籠埔斷層大規模錯動，地表隆起、房屋瞬間倒塌，震後餘震頻繁，救災工作困難。最終造成超過2400人罹難，是台灣現代史上傷亡最慘重的地震，也直接促成後續耐震法規與防災制度的全面檢討。

【近代最強】2024年 花蓮外海地震（7.2～7.4）

2024年4月3日清晨，花蓮外海發生規模約7.2至7.4強震，震感遍及全台。花東地區多棟建築受損，部分道路、橋梁出現裂痕，震後短時間內餘震不斷，被外界形容為「25年來最強地震」。此次地震也再次檢視公共設施、老屋耐震與即時應變能力。

廣告 廣告





一眼看新聞／深夜強震嚇醒全台！台灣10大地震史快速盤點

1935年新竹－台中地震。（圖／翻攝中央氣象署網站）









【日治重災】1935年 新竹－台中地震（約7.1）

1935年新竹－台中地震發生於日治時期，規模約7.1。由於當時多為磚造與木造建築，耐震能力不足，主震發生後大量房屋倒塌，鐵路、橋梁嚴重受損，死傷人數居高，是台灣早期歷史中傷亡最慘重的地震之一，也留下大量歷史影像與文獻紀錄。





一眼看新聞／深夜強震嚇醒全台！台灣10大地震史快速盤點

1906年梅山地震。（圖／翻攝中央氣象署網站）









【斷層錯動】1906年 嘉義梅山地震（約7.1）

1906年嘉義梅山一帶發生強震，震央位於梅山斷層附近，地震造成地表明顯裂痕與位移，房舍大面積倒塌，中南部災情嚴重。這起地震也成為台灣早期研究活動斷層的重要案例之一，讓斷層風險逐漸受到重視。





一眼看新聞／深夜強震嚇醒全台！台灣10大地震史快速盤點

▲1941年中埔地震。（圖／翻攝中央氣象署網站）









【中南部強震】1941年 嘉義中埔地震（約7.1）

1941年嘉義中埔地震規模約7.1，主震後餘震頻繁，居民在短時間內多次避難。地震造成山區坍方、道路受損，平原地區房舍倒塌，對中南部地區生活與交通造成明顯衝擊，是二戰期間台灣重要的地震災害事件之一。

【通訊大癱瘓】2006年 恆春外海地震（7.0）

2006年12月恆春外海發生規模7.0地震，震感遍及全台。雖然地面建築災情相對有限，但地震造成多條海底電纜斷裂，導致台灣與亞洲多國網路、國際通訊一度中斷，成為台灣地震史上「衝擊層面最廣」的特殊案例。

【震後關注】2025年 宜蘭外海地震（7.0）

2025年12月27日深夜，宜蘭外海發生規模7.0地震，震源深度較深但能量集中，全台多地明顯有感。北部建築劇烈搖晃，桃園機場二航廈天花板震落，公共設施受損畫面曝光，相關單位第一時間啟動災情查證，引發社會高度關注。

【海嘯案例】1867年 基隆地震（約7.0）

1867年基隆地震發生於北台灣沿海，規模約7.0，史料記載地震後引發海嘯，衝擊基隆港周邊，是台灣少見的「地震合併海嘯」案例之一，也常被用來提醒北部沿海地區的潛在風險。

【清代重災】1862年 台南－彰化地震（約7.0）

1862年發生的台南－彰化地震影響範圍廣及中南部地區，根據清代文獻與後世整理，當時房屋倒塌嚴重、傷亡慘重，是清代台灣最具代表性的重大地震事件之一。

原文出處：一眼看新聞／深夜強震嚇醒全台！台灣10大地震史快速盤點

更多民視新聞報導

規模7.0強震！他疑似捕捉「地震光瞬間」喊：馬上就來了...

深夜規模7強震成因曝光「這板塊」向北隱沒！氣象署點出「北部超晃」關鍵

規模7地震！新莊驚見「馬路超深裂痕」他驚：印象中沒那麼大

