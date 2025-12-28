深夜強震幸無重大災情 卓榮泰直呼天佑台灣

▲深夜地震讓不少人膽顫心驚，所幸並未造成嚴重災情，卓榮泰直呼天佑台灣。（圖／行政院提供）

[NOWnews今日新聞] 宜蘭外海昨日深夜發生規模7.0地震，全台明顯有感，所幸並未傳出嚴重災情，對此行政院長卓榮泰今（28）日出席客家貢獻獎暨客家事務專業獎章表揚典禮時，致詞提及昨晚哪一個鐘頭真的非常忐忑不安，隨即總統賴清德就來電詢問並做出指示，大家今天上午可以一起出席這場聚會，「真的是天佑台灣，真的是天佑台灣」。

昨日深夜11時5分在宜蘭外海發生規模7.0地震，讓不少民眾膽顫心驚，對此卓榮泰今日出席活動致詞時表示，昨晚的那一場地震，應該大家都震驚了，收到國家級警告警示的簡訊，「那一個鐘頭真的是非常的忐忑不安」。

廣告 廣告

卓榮泰說，當時在那在最短的時間，經過跟內政部、消防署、交通部、桃機公司、機場與台電公司，分別做了最快的了解，在掌握其他19個縣市也都沒有大的狀況之下，才趕快跟總統賴清德發了一篇文字報平安。

卓榮泰也提到，總統賴清德很快就來電，再度詳詢問清楚，並作出兩項指示，第一項就是繼續詳細地去觀察各地是否沒有任何重大的災情；第二個指示就是今天早上可以共同出席這一場圓山客家的聚會，「真的是天佑台灣，真的是天佑台灣」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

規模7地震後校園漏水 五股國小62歲工友維修墜樓、頭部重創不治

深夜7.0強震「全台開始下雨」？鄭明典證實有地震雨 真相長知識

深夜地震！他在13樓看《怪奇物語》嚇歪：以為我要掉下去顛倒世界