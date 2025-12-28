深夜強震後「往竹科路上紅爆」！工程師急衝回廠 網：護國神山守護者

地震發生後，大批台積電工程師在深夜衝回廠區。（圖／報系資料照）

宜蘭縣外海昨天（27日）深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震，多地更觀測出最大震度4級，全台明顯搖晃。而在地震發生後，有網友發現新竹科學園區周邊道路呈現「紅爆」塞車狀態，大批工程師紛紛衝回竹科，讓不少民眾感嘆「護國神山的守護者respect！」

根據氣象署資料顯示，這起地震的震央位在北緯24.69度、東經122.08度，即宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，震源深度72.8公里，屬於中層地震。

廣告 廣告

地震發生後，有網友立即查看Google Maps，發現新竹科學園區附近多個路段呈現「紅通通」壅塞狀態，台灣道路即時影像也能看見大量人車正在朝園區方向移動。還有民眾在Threads分享，「竹科工程師地震的第一個念頭：超巨大地震，明天台積電要人滿為患了！」

對此，不少網友紛紛感嘆，「已經一堆人在路上了，寶山路那邊超多車」、「什麼明天！當地震停下來的時候！就是出門進公司的時候。懂？」、「應該是馬上回公司吧！機台應該會一直alram啊，當班工程師三字經到停不下來」、「現在所有的計程車都出動支援台積電工程師了吧」、「晚上11:45，我男朋友已經被叫回去了」、「剛剛搭火車，車上一堆在接電話說『在路上』的工程師」、「留言區完全台積電工程師崩潰現場，護國神山的守護者respect」、「第一次知道原來一個地震可以呼喚出工程師」。

也有人指出，「地震會影響到半導體製程上的在製品（Work in Process, WIP），停機或者機台位移，台積電晶圓曾經地震破損6萬片」、「不是工程師也知道，測不完的機呀，不用run貨了，量測機台排整天，直接測到下班，參數不對就一直打電話，一定要測到一台動起來」、「老師以前在台積電上班，在家只要發現電壓不穩，燈光有閃爍，他就知道今天上班又要調整損失金額」、「之前苗栗跳了一下電……隔天高科技產業都悲劇」、「以前待科技廠的時候真的是這樣，每次只要地震了我就會開始哀嚎，代表有一堆X-ray跟重工在等著我們」、「作為配合廠商：喔X下週一定接到TSMC超多校正維修訂單（先裝死）」。

另外，台積電也在今天（28 日）凌晨發布聲明，少數達到疏散標準的竹科廠區，台積電已依據緊急應變程序（ERP），第一時間將線上員工疏散至廠房外安全地帶，同時清點人數，確保全員平安。

台積電表示，目前各廠區的工作安全系統、水電供應及防震監控設備運作均正常，並未傳出火警或重大受災報告；雖然人員一度撤離，但精密機台通常具備自動保護機制，各廠正進行詳細的巡檢與校正，以評估是否對半導體產線造成零星晶圓損耗。疏散人員皆已回歸。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

高齡妊娠掀熱議！62歲女子痛失獨子後再孕 宣布懷二胎6個月

日22歲男大生癌逝後發「這6字」告別 掀日本捐款潮

摔落兩米舞台嚇壞粉絲 阿信爆料「收到笑我的訊息」