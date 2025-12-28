深夜強震狂搖 護理師「肉身護嬰」畫面曝光！感動上萬網友

地震發生當下，台中「安馨產後護理之家」的護理師衝進嬰兒室保護新生兒。翻攝自Threads@anxin.tw



宜蘭外海昨（12/27）深夜11時許發生芮式規模7.0大地震，各縣市有感，位在台中的安馨產後護理之家監視器捕捉到動人一幕，10名護理師在巨大搖晃中，趕往嬰兒室保護46名新生兒，集體「肉身護嬰」的舉動，感動上萬名網友。

台中昨最大震度4級，安馨產後護理之家位於6樓，搖晃程度更大，從監視畫面可見，多名護理師衝進嬰兒室，有人把嬰兒床推向房間中央、鎖定嬰兒車輪，有人則忙著打開電動門。

月子中心主管李汝宛表示，平時訓練有做好，把嬰兒床撤離牆邊，避免因裝飾品掉落而受傷，鎖住嬰兒車輪則是確保在劇烈搖晃中，床位不會滑動；開電動門是防止門框變形，影響逃生；畫面未曝光的後半段，是護理師趴在嬰兒車上保護新生兒，等餘震過去再去巡視公共區域。

李汝宛說，護理師當時各有各的工作，像是洗奶瓶、幫寶寶洗屁股等，收到警報後就總動員保護寶寶安全，寶寶好像不知道發生什麼事，睡得很香甜。

畫面曝光後，至今已有23萬次瀏覽，網友直呼「謝謝護理師們的專業+效率」、「看到這種影片真的會想落淚，妳們真的很棒！」、「謝謝偉大的護理師們」、「根本就是上天派來的天使」、「有愛的護理小天使們」。

