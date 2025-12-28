深夜強震突襲「亂髮歪領帶」開記者會 陳達毅還原：跳下床後就奔氣象署

地震測報中心科長陳達毅。圖／鏡新聞

27日深夜11時05分發生芮氏規模7強震，各地都有劇烈搖晃，中央氣象署也於23時50分召開記者會說明，其中有網友注意到，負責解說地震資訊的地震測報中心科長陳達毅，疑似急忙趕到現場，頭髮凌亂「領帶還帶歪了」。對此，陳達毅親吐「趕上班」的過程，表示不想讓記者等太久，連鏡子都沒照就上工，讓網友大讚「真的辛苦了」。

深夜遭強震突襲！陳達毅半小時趕回氣象署 「上班路」全公開

根據《三立新聞網》報導，陳達毅表示自己地震當下已經躺床了，當天剛好輪到自己值主管待命班，於是地震結束後馬上跳下床，從中和住家開車前往位於中正區的氣象署，路途中先和地震測報中心主任吳健富了解地震資訊，以便能隨時上工。

陳達毅表示，23時30分一到氣象署後馬上換上西裝，本想照鏡子整理儀容，不過署內的電腦突然故障，因此幫忙排除問題，怕讓記者們等太久，沒照鏡子便直接上工。

他也回顧，自己在2022年台東關山6.4強震時，同樣從家中趕赴氣象署開記者會，此次受到網友關注，強調這都是份內的事，「感謝大家的支持」。

領帶歪歪上陣！交通部長緩頰：當下情況急迫

相關畫面遭網友在Threads瘋傳，交通部長陳世凱也親自在留言區表揚陳達毅，「這位是我們氣象署地震中心的陳達毅科長，氣象人24小時全年無休、全天候監控，就是要確保民眾生命安全」。

談及「領帶」部分，陳世凱緩頰，當下情況真的非常緊迫，「所以氣象署同仁們也沒注意到這個細節」。

貼文曝光後掀起熱議，紛紛表示「非常謝謝您們，全年（日）無休的監控」、「沒關係領帶歪了根本不重要，守護台灣的心就夠了」、「給台灣氣象署讚」、「我才不在領帶是不是歪的，氣象局的工作人員平安最重要」、「穿什麼都可以！也謝謝你們」、「辛苦了，堅守崗位」。



